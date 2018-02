Una vez más vemos como el equipo de gobierno (PP) da un mal uso a las contratas de servicios

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Hace un par de semanas se limpió unos metros de maleza en unas parcelas privadas situadas en la calle Campello, hasta aquí todo bien. Pero el problema es quien las limpió. La empresa municipal de suelo y la vivienda de Mutxamel (EMSUVIM) fue quien realizó los trabajos de limpieza, a parte la empresa de limpieza y recogida de residuos urbanos(URBASER) recogió la basura que se encontraba debajo de una higuera.

Un vecino de la huerta, nos comentaba que él había recibido una carta del ayuntamiento para limpiar su parcela porque invadía la vía pública y los vecinos se habían quejado. Su malestar fue al ver que él tuvo que limpiar su parcela, pagándole a una empresa para que lo hiciera, mientras que otros, en una condición muy similar se la han limpiado. ¿Por qué a los propietarios de esa parcela si y a mí no?.

Ante estos hechos, Guanyem Mutxamel (Podemos) preguntó si hubo alguna orden que indicase la limpieza de dicha parte de la parcela, y si se le va a pasar la factura por los servicios que realizó EMSUVIM(que no entra en el pliego de condiciones ese servicio prestado) y URBASER a los propietarios de dichas parcelas. La sorpresa por nuestra parte fue que la contestación del señor alcalde, al decirnos que no hubo ninguna orden ya que era de sentido común limpiarlo porque los vecinos se habían quejado. Es sorpréndete que diga esto porque cuando varios vecinos y vecinas han venido a quejarse porque un terreno estaba sucio, y su respuesta no era esa, era que se le ha enviado una carta para que lo limpie y que el ayuntamiento no puede entrar en un terreno privado pues su cuidado y limpieza es responsabilidad del titular de la parcela. Se ve que toda la vecindad de Mutxamel no son iguales.

Desde Guanyem Mutxamel (Podemos) pedimos que se le pase la factura, pues a raíz de estos hechos, el equipo de gobierno (PP) ha sentado un precedente ante cualquier vecino que no quiera limpiar su parcela, como nos dijo el vecino de la huerta, a partir de ahora pediré que lo haga EMSUVIM. Y lo peor no es eso, es ver como en una parcela municipal de enfrente ocurre lo mismo (calle virgen del remedio), malas hierbas al borde de la acera y en el pipican que se encuentra en esa calle, cuyos mantenimientos deben hacerlo dichas contratas y no lo hacen. Podríamos poner más ejemplos, como la calle juan XXIII, junto al parque, hay una parcela abandonada, con maleza alta, o en la calle la tomata, una vivienda cuyo seto invade la vía pública, entre muchas más zonas del municipio que no se limpian, pero se ve que eso no es de sentido común limpiarlo. Así no se debe gobernar, hay que gobernar para todos y no para unos cuantos.

Todos deseamos tener un municipio limpio y cuidado, pero es responsabilidad tanto del ayuntamiento como de los vecinos, y en caso último que estos no puedan hacerlo por falta de recursos económicos lo hará el ayuntamiento, pero no en este caso.