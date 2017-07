Per un Mercat més atractiu

El nostre mercat municipal necessita un impuls per a fer-lo més atractiu per a la gent que hi va i més còmode per al mateix comerciant.

Atractiu com per exemple mantenir una uniformitat estètica depenent del producte que s’ofereix així com tendals de colors iguals, utilitzar les diferents festes locals (Moros i Cristians, Nadal, Pasqua,...) per a fer la temàtica del mercat més lluïdora i bonica a ulls dels compradors, i així també promocionar les nostres festes i costums.

Per a fer això possible és necessària la figura d’un assessor comercial que ajude el comerciant a fer atractiva la seua oferta.

A més cal crear un mercat alternatiu, de forma periòdica i inclús un altre dia de la setmana, perquè es puga crear una connexió directa entre els millors productors locals i el consumidor. Productes obtinguts amb processos tradicionals respectuosos amb el medi ambient i el treball de la terra. En termes “didàctics”: un lloc on la gent puga aprendre sobre els aliments i aborde aspectes essencials sobre la sostenibilitat i l'ecologisme.

L’objectiu del mercat consistix a passar l’estona tornant al que són les essències d’un poble perquè el mercat és vida i un punt clau de reunió de la seua gent.

Fer un mercat de proximitat és una manera de donar a conéixer el nostre poble i els nostres costums; de preservar els interessos del món rural.

El nostre mercat és un bon exemple de com recuperar aquestes tradicions tan nostres, com fer que la gent vinga, que hi haja vida i soroll. També és una oportunitat per fer turisme i cultura, per recórrer carrerons, tendes, i bars…, per admirar la nostra arquitectura i punts més atractius, i d’altres activitats tradicionals.