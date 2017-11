Otro más y ya van tres

× 1 de 4 Ampliar dav × 2 de 4 Ampliar dav × 3 de 4 Ampliar dav × 4 de 4 Ampliar dav Prev Next

En el mes de octubre entró la nueva empresa a gestionar el polideportivo. Se “Privatizo” los servicios de conserjería y mantenimiento del centro deportivo. ¿Y que ha ocurrido? Lo mismo que con el contrato de servicio de basura, que no cumplen con el pliego. Y solo llevan un mes.

Este es el tercer contrato que se licita para gestionar un servicio (servicio de basuras, limpieza de edificios públicos y la gestión integral del polideportivo) y en los tres nos ocurre lo mismo, hay unas grandes bajadas de precio en la oferta y después se traduce en un mal servicio para el pueblo de Mutxamel.

Muchos usuarios y usuarias se están dando de baja de las actividades por falta de profesores, la falta de conserjes hace que el polideportivo no tenga un funcionamiento normal, (el pabellón se quedan puertas abiertas sin vigilancia, las luces encendidas todo el día, no hay mantenimiento de zonas verdes y del material) todo un despropósito.

El equipo de gobierno se vanagloria de haber pagado la deuda, pero ya lo dijimos que lo barato sale caro. Ahora que les expliquen a todos aquellos y aquellos usuarios del polideportivo porque no funciona bien, porque no está en condiciones los vestuarios, porque ha habido viernes que no han tenido clases. Si pagan por un servicio hay que dárselo.

Ya votamos en contra de esta adjudicación, Guanyem Mutxamel (Podemos) lo advirtió, y que ha pasado, lo que dijimos. La contestación del señor alcalde fue la misma que para los otros servicios antes citados “solo llevan un mes, vamos a darles un margen”. Cuando cualquier persona entra a trabajar o a estudiar, desde el minuto 0, les exigen el máximo para poder continuar, se ve que para el equipo de gobierno todo vale, y me remito a los hechos solo hay que ver que eso mismo dijo para el contrato de basura y sigue todo igual.

Así no se gobierna, no se puede mirar hacia otro lado, no puede ser que Mutxamel siga como ciudad de piedra, marca de la casa del PP, que el año anterior y el mismo año de elecciones, es cuando prometen mejoras y se mueven para que el pueblo este bonito. Así no, la gestión es día a día.

Borja Iborra, Guanyem Mutxamel