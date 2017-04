Mala gestión del equipo de gobierno en presupuestos e inversiones

En el pleno de abril, Guanyem (Podemos), insistió en la mala gestión del Equipo de gobierno (PP) a la hora de realizar presupuestos e inversiones. Desde hace 6 años el PP de Mutxamel solo ha tenido una obsesión, pagar la deuda en el menor plazo posible. Hoy es una realidad, pero ¿A qué costes para Mutxamel?.

Hasta el año 2015, ya sin mayoría absoluta, no se preocuparon en bajar el tipo impositivo municipal del IBI. Cosa que tuvo que hacerse mediante una moción, por toda la oposición para que se redujese, siendo reticentes el PP por miedo a tener menos ingresos para afrontar inversiones para Mutxamel.

El 14 de junio de 2016, se celebró un pleno extraordinario para realizar 6 inversiones por valor de 917.768,69€, con cargo al remante de 2015,(cambio de césped del campo de futbol, cambio de la pista de atletismo, pista skate, alumbrado público en valle del sol y la Venteta, y el Espai Jove). De todas esas inversiones solo de certifico un pago del cambio de césped, por valor de 163.959,50€, por tanto, el dinero que no se invirtió en este año pasado que fue 753.803,16€, se ha dejado “perder”, solo se puede utilizar para pagar deuda, gracias a la ley Montoro, ese año Mutxamel pago alrededor de 2 Millones de euros en deuda.

La mayoría de inversiones podrían haber estado terminadas en el mismo año, si el equipo de gobierno hubiera hecho los deberes, pero como no los hizo, hoy los jugadores de futbol no han podido disputar la liga en Mutxamel, los vecinos del valle del sol y la venteta siguen esperando las luces, los jóvenes continúan esperando el nuevo espai jove, que se volvió a traer a pleno otra vez pese a estar aprobado. ¡Viva la Buena Gestión del PP!, los bancos ya han recuperado su dinero, mientras los vecinos y vecinas del pueblo, ven que sus impuestos no repercuten el ellos, ni asfaltos nuevos, ni aceras, ni protección policial, ni mejoras en colegios y centro social, y asi podíamos estar todo el día.

Nuestro voto fue en contra, no queremos destinar los más de 3.000.000 € a amortizar la deuda, si los presupuestos fuesen ajustados a la realidad no sobraría nada, después nos encontramos con la realidad del PP. Contratas de servicios a la baja, repercutiendo en un agravio para el pueblo (servicio de recogida basura y limpieza viaria) lo barato sale caro. Y la contestación cuando presentamos propuestas obtenemos la contestación de no hay dinero, no hay dinero para el Seafi, no hay dinero para VPO o pisos de alquiler para personas vulnerables, etc ……, todo un despropósito.

Después llegara el último año de legislatura y volverán a prometer (Apertura Enric Valor, el centro juvenil en el matadero, mejora en urbanizaciones, etc…) como decía su lema en campaña “Dicho y Hechos” pero a día de hoy son “Dicho pero no hechos”.

Borja Iborra Navarro

Grupo Municipal Guanyem Mutxamel ( Podemos )