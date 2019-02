La unión y la fuerza parece un lema, una consigna de las movilizaciones progresistas durante mucho tiempo. ¿Sigue teniendo validez en nuestros días?

Se han denominado, también, confluencias. Quieren mantener ese espíritu con un carácter de complementariedad, aunando una diversidad de progreso. No es fácil conseguirlo.

En el caso de las próximas elecciones locales y autonómicas, además del PSOE-PV, las otras formaciones parecen optar por la diversidad. En el caso de Compromís se subraya su carácter valencianista y el de mantener su identidad. No debemos extrañarnos pues el Bloc, en los inicios de este tema, en su asamblea autonómica era favorable en una proporción de 7 a 3. En el ámbito estatal, en el 2015, sí que participaron de lo que se denominó “A la valenciana”, en confluencia con PODEM y ESQUERRA UNIDA.

La convergencia entre ESQUERRA UNIDA y PODEM, en la actualidad, parece que puede fructificar pero tampoco es sencillo. ¿Se puede sumar con la unión? ¿Intenta PODEM asimilar a ESQUERRA UNIDA?¿Existe una decidida voluntad de unidad?¿Predominan los recelos y el sectarismo?...

A mí me gustaría que hubiera unidad, la máxima posible. Pero no sé si deben hacerme caso. No sé por qué a veces imagino que, en mayo y en junio, tendremos a Casado-Rivera en el gobierno del Estado español y a Toni Cantó de “honorable President de la Generalitat Valenciana”. Sería un escenario y un espectáculo que darían “mucho juego” a Xavi Castillo ,nuestro gran caricaturista alcoyano. A mí, me pone cachondo, me da morbo y, por supuesto, supondría un momento de lo más divertido y una experiencia a tener en cuenta.

Antoni Reverte Tormo

Miembro de PODEM MUTXAMEL