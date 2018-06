Borja Iborra Navarro

Concejal de Guanyem Mutxamel

Cada mes que pasa desde el inicio de la gestión integral del polideportivo Mutxamel pierde. Pierde ante la pasividad del PP no actuando y permitiendo que la empresa actué así. La limpieza y mantenimiento de la piscina la está llevando personal del área de mantenimiento porque la empresa no lo está haciendo. Los usuarios del polideportivo sin tarjeta de crédito no podrán hacer uso de las instalaciones, por ejemplo, las personas que quieran hacer uso de la piscina, pues la maquina no acepta efectivo. No entendemos porque se toleran estas problemáticas, aparte de eso, el horario de verano según el pliego es de 07:30H a 00:00H, y la empresa marca otro diferente de 08:00 a 23:00.

El proyecto estrella del PP en la legislatura pasada fue la construcción del pabellón. Este pabellón es nuevo y ya hay que reformarlo. Se licitó el pabellón por 891.179.99€, más dos modificados de obra que hizo que superara el millón de euros, y ahora otra obra para cerrar las lamas de ventilación y poner un sistema de extracción, aún por determinar su valor de ejecución.

Los vecinos de la zona se han quejado reiteradamente del ruido que genera el pabellón, ante la falta de insonorización, cosa que no se tuvo en previsión en el momento de su construcción. Pero claro resulta que el problema es que el bloque de pisos está muy cerca, en palabras del señor alcalde “otra cosa es que hay un bloque de pisos que queda un poco cerca y se intenta buscar una solución” la solución era fácil, hacer bien las cosas en su momento y no poniendo parches, todo un ejemplo de buena gestión y previsión.

El uso del pabellón causa un gran malestar entre la vecindad de Mutxamel, porque no tienen casi horas libres para usarlo. Los diversos clubs que lo usan hacen imposible horas libres, clubes del pueblo tienen todo el derecho de hacer uso de él, pero clubes de fuera no deberían tener preferencia frente a la vecindad de Mutxamel, no entendemos como club de futbol sala de Benimagrell (Sant Joan) o el club de balonmano femenino de los agustinos de alicante juega como local en nuestro pabellón sin ser de Mutxamel. Recuerden que ha sido pagado por toda la vecindad de Mutxamel

No son los únicos problemas del pabellón, la pista le falta iluminación por tener una línea de focos fundida y alguno suelto desde hace más de un año, los vestuarios tienen los grifos sueltos, a la pista no se le da la capa protectora con un producto especial, y la queja que más nos llega tanto de clubs como usuarios y usuarias es la falta de conserjes, que no hay los que tiene que haber por turno, según lo que especifica el pliego de condiciones ,que se supone que era el fiel reflejo de las necesidades.

No es el único contrato externo que tiene el ayuntamiento que funciona mal y todos han sido licitados por el PP, cada servicio que se externaliza son problemas y más problemas hay que ser más previsores y no ir siempre apagando fuegos.