El Valencià és de tots!!!

Estem veient com el govern valencià seguix utilitzant la llengua per a enfrontar a la societat valenciana, primer amb un nefast decret de plurilingüisme que s'ha fet a esquenes de la comunitat escolar, ara ens presenten una nova regulació que pretén acabar amb la llibertat individual i marcar quina llengua s'ha d'utilitzar a la administració.Com ja vaig dir al novembre passat quan alertava del perill de confrontació i divisió que planava al damunt de l'educació valenciana amb el decret d'imposició que trenca el pacte educatiu i el sistema de programes lingüístics que els propis Socialistes van inventar a l'època de Joan Lerma de la qual formava part el president Puig.«La llengua no és propietat de cap partit polític, ni tan sols d'un territori, la llengua és dels que la usen, en les seues conversacions, en els seus llocs de treball, en les seues manifestacions artístiques, en els seus cants, en les seues protestes, en els seus discursos….. en cada un dels moments de les seues vida. A més considere que és mes rica una cultura quan es fonamenta en dos llengües, creix el vocabulari i estes dos llengües parlades s'enriquixen mútuament.»Esta afirmació la mantinc i seguix dient que Compromís monopolitza la llengua i la infravalora al deixar d'utilitzar paraules i formes valencianes per la d'altres territoris; Compromís no defén la cultura valenciana, defén la «seua Cultura Valenciana» deixa de costat aquelles que representen la cultura popular i pròpia de la nostra gent, abandona les manifestacions religioses, inclou dins de la consciència col·lectiva tradicions i formes que poc han de veure amb la cultura valenciana, pretén esborrar la identitat provincial i imposar una pertinença comarcal al igual que en Catalunya, vol que l' «Espanya ens roba» siga una realitat al nostre territori, mentre ells malgasten els diner que arriben del Govern de la Nació.El moviment es demostra anant i poden dir que nosaltres maltractem la llengua i la cultura, però la realitat es que a Mutxamel es treballa per defensar la cultura, les nostres tradicions i la llengua valenciana, el que no anem a fer mai es defensar una cultura construïda d'esquenes a la realitat històrica i cultural del Poble Valencià com fa Compromís i el nou PSPV-PSOE.Lliçons de valenciania i llengua cap. Des del Partit Popular estem ben orgullosos de ser Valencians i Espanyols, de parlar i entendre dos llengües a la perfecció, i tindre l'Espanyol com a llengua que ens connecta amb molts milions de persones per tot el món.Deixen de fer creure que són els únics que defenen i parlen valencià!!! igual molts de vostés parlen Castellà en l intimitat…cosa que que em pareix perfecte perquè cada u parla i es comunica com vol, no com l'imposa un Govern Autonòmic intervencionista que deixa poc espai a la llibertat.Reclame llibertat i naturalitat, prou d'imposicions, la llengua és un instrument de comunicació mai una ferramenta política, ja està bé!!!!

Rafael García Berenguer.

Primer Tinent d’Alcalde

Regidor d’Educació, Cultura i Participació.