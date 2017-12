El Partit Popular de Mutxamel pretén polititzar l'educació

No anem a entrar en la forma de fer política del Partit Popular basada en el xantatge educatiu i és que des de les Corts passant pel plurilingüisme ara toca ficar mà a les infraestructures educatives i destacar l'“absoluta deixadesa”, en la seua exposició, per part de Conselleria d'Educació. Quan és la que realment està treballant per la millora del sistema educatiu tant en l’àmbit d’infraestructures com el d'altres àmbits de programació i regulació educativa.

Compromís per Mutxamel ha votat en contra d’esta moció tan negra i partidista, perquè utilitza els xiquets i les xiquetes com a escut de la seua política. I votem en contra no perquè no vegem necessària la reforma de les infraestructures, que de fet ho és, per la greu situació que patix el Manuel Antón i Arbre Blanc, sinó que estem en contra de la forma xantatgista i amb tota la intenció política rastrera amb què el PP de Mutxamel ha presentat la Moció. Perquè ja Conselleria ha establit el Pla Edificant en el qual, a través de l’adhesió voluntària dels ajuntaments per a treballar conjuntament, s’agilitza el procés de millora de les infraestructures del col·legis, en el que la Generalitat es fa càrrec del cost econòmic. I no el Pla Edifiqueu com l’ha calificat de forma incorrecta i sarcàstica ( cosa a la qual ens té acostumats el senyor alcalde) com si es transferiren obligacions als ajuntaments d’una competència que no és seua, més li valdria fer un repàs al decret 5/2017 de Coselleria d’Educació abans d’inventar estos calificatius que res tenen a vore amb el contingut d’este pla.

I és que la Conselleria en 2015 quan va entrar a governar, es va trobar amb el 50% dels centres del País Valencia que necessitaven una reforma urgent, estem parlant de 270.000 alumnes que anaven a escola amb unes instal·lacions deficients, que l'antic govern del Partit Popular, en 24 anys, fent ús, llavors sí, d’absoluta deixadesa, la deixadesa que de sobte ha vist ara en Conselleria, que no és altra que la que van deixar ells mateixos, i ficaren els nostres fills a corre-cuita en “barracons”.

Lluis Pastor al·lega que «No sap a què ve esta moció de l'“estàs amb mi o estàs en contra meua” en compte de centrar-nos en les xiquetes i els xiquets del nostre poble i entrar en el Pla Edificant, una ferramenta agilitzadora que se’ns oferix.