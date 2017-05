El menyspreu a la llengua i a la cultura pròpia dels valencians al ple d’abril de Mutxamel

Compromís per Mutxamel no entén com una moció que promou l’estudi i defensa de la nostra llengua adherint-se a la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull a la qual s’han afegit nombrosos ajuntaments valencians, no va ser aprovada per este Ajuntament, ja que l’objectiu de la xarxa consisteix en la promoció de la llengua i cultura pròpia dels valencians, la celebració de cursos congressos i seminaris, la concessió de beques, la cerca d’acords amb institucions, universitats i associacions, i la promoció de l’art i la cultura popular. A més l'adhesió a la Xarxa no implicava cap quota econòmica i permetia facilitar la promoció i formació de valencianes i valencians.

No entenem la indiferència que mostren el Partit Popular i Ciudadanos d'este Ajuntament que es van negar a esta moció, ni el per què del poc ús que en fan del valencià, per no dir el poc cas.

El que sabem és el menyspreu que es fa d'una de les figures capdavanteres de la cultura europea i universal als segles XIII i XIV. Escriptor en llatí, àrab, català, i estudiat en nombroses i prestigioses universitats.

A hores d’ara, Compromís per Mutxamel no rep cap documentació en valencià, com hauria de ser pel seu Reglament de Normalització Lingüística aprovat fa més de quinze anys, després d’haver-ho demanat en més d'una ocasió i haver-ho manifestat. Ens pareix increïble que hagem de demanar permís en el nostre territori perquè es dirigixquen a nosaltres en valencià per part d’un organisme públic.