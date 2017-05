Deficiencias en el servicio de limpieza viaria y de espacios, recogida y transporte de residuos sólidos

Unitat d’Esquerres per Mutxamel vuelve a quejarse por el mal servicio que está dando la empresa de servicio de limpieza viaria y de espacios públicos, recogida y transporte de residuos sólidos recogida de basura. Hace ya más de dos años que se firmó la adjudicación a la empresa Urbaser y, a día de hoy, solo estamos recibiendo quejas de los vecinos y vecinas de Mutxamel, tanto del casco urbano como de todas las urbanizaciones de la población.

No se ha producido ninguna respuesta por parte del PP, y en este caso de su concejal de Servicios y Mantenimiento Rafael Pastor Pastor, a todas las quejas que se presentan en el registro de este Ayuntamiento; por otro lado, los vecinos y vecinas nos hacen llegar su malestar, en este caso a la portavoz de UEM, Alexia Puig, que hace algunas semanas estuvo con algunos vecinos de la Huerta, que la semana pasada visitó la zona de los Altos de la Huerta, urbanización ubicada en el Calvari, la zona alta del IES Mutxamel. Allí pudo comprobar que la limpieza brillaba por su ausencia.

Por otra parte, denunciamos públicamente el pésimo servicio que se está dando a la localidad. Hemos comprobado (in situ) que muchos de los servicios contratados, no los están realizando tal y como se contempla en el pliego, y mucho menos las mejoras que por parte de esta empresa se deberían de estar realizando a día de hoy: servicios de baldeo de calles, fregado de aceras, limpieza de cunetas, limpieza de contenedores (solo se ha realizado en algunos lugares, etc.).

Es por ello que, desde Unitat d’Esquerres per Mutxamel queremos recordar al equipo de gobierno que este servicio nos cuesta a los vecinos y vecinas de Mutxamel alrededor de 1.300.000€ anuales, que por lo tanto, se deberían de haber tomado las medidas correspondientes con la empresa que realiza dicho servicio y que, como es obvio, no está cumpliendo de forma satisfactoria.