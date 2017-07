Compromís per un Mutxamel més Sostenible

Compromís per Mutxamel ha presentat una moció per a la col·locació de contenidors marrons per a la recollida selectiva de matèria orgànica.

Es tracta d’una iniciativa de reutilització de reducció de residus definida en la normativa de la Unió Europea, i que constituïx una exigència dins del Pla Integral de Residus (PIR) de la Comunitat Valenciana. Tal com ha subratllat el portaveu de Compromís per Mutxamel Lluís Miquel Pastor, “en 2020 ha d’estar implementat i és un repte que s’havia d’abordar”.

Mutxamel ha de posar-se les piles amb la recollida selectiva de matèria orgànica i per això la instal·lació dels contenidors de color marró, que els distingix dels selectius blaus (paper i cartó), grocs (envasos), verds (vidre) i gris (residu no selectiu) i que s’implantarien am les tècniques necessàries i adequades a la normativa per a la correcta gestió de la matèria orgànica, amb una línia pròpia de tractament.

El motiu de presentar la moció és conscienciar que 2020 està ahí, i hem de començar a treballar perquè Mutxamel siga més sostenible.

La moció va ser aprovada malgrat la reticència d’alguns partits que al·legaren que no era el moment. En Compromís volem un país sostenible i verd, i apostem pel medi ambient.