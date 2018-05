Un acord promogut per Compromís per Mutxamel perquè els Bic (Bé d’Interés Cultural) Locals siguen més accessibles

Compromís per Mutxamel

Els regidors de Compromís per Mutxamel valoren molt positivament que el ple d'abril aprovara per unanimitat la moció que hi va presentar el seu grup municipal per què es puga gaudir d’estos bens com marca la llei, o bé arribar a un acord perquè ens permeta als mutxamelers i mutxameleres, i turistes, tenir-hi accés.

Tant els jardins de grans dimensions que alberga en el seu interior, la Casa Ferraz del segle XVII, coneguts com els de Santa Elena, com la Torre de les Paulines es troben tancats al públic, malgrat ser declarats Bens d’Interès Cultural, i sense accés possible per a les mutxameleres i mutxamelers, i turistes que podrien vindre a visitar estes torres i jardins tan distingits i gaudir-ne.

I és que han sigut molts els equips de govern que han passat per aquest ajuntament i cap ha trobat una solució al bloqueig de l'accés a estos bens.

Conxi Martínez, regidora de Compromís per Mutxamel, lamenta que encara no es contemple per l'administració municipal la visita i gaudir d'estos elements que poden convertir-se en un focus cultural i turístic. Per eixe motiu s’ha de trobar una solució urgent perquè la gent puga accedir a este patrimoni que tenim” i a més ha criticat la passivitat i falta d’implicació dels diferents equips de govern que han deixat passar anys per aconseguir un poble més atractiu, i aprofitar tot el potencial de l’hort i torres de la casa Ferraz i Paulines per a aconseguir-ho"...“El Patrimoni Cultural ha de ser apreciat per la gent. En cas contrari deixa de tenir raó de ser” destaca la regidora de Compromís per Mutxamel, Conxi Martínez.

També el portaveu de Compromís per Mutxamel Lluís Miquel Pastor afirma que “És necessari establir una gestió i arribar a un acord apropiat per a estos bens, de la mateixa manera que amb qualsevol altre tipus de patrimoni riquesa cultural del poble, amb la finalitat d'afavorir-hi l'accessibilitat, fer-los visitables per a l'oci i gaudir-ne, a més de tractar d'abordar la restauració per a evitar que es degraden”. Una altra faceta important radica en la difusió. I recorda que “el patrimoni, si no es coneix, no té sentit”.