Compromís per Mutxamel es Rebel·la per un tracte just

El passat dijous 4 de maig vam estar amb la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, que va explicar amb una anàlisi de dades objectives la situació de l’infrafinançament estatal que pateix el País Valencià.

Actualment tenim un deute de 44.045milions d'Euros a la Comunitat Valenciana (açò és que cada valencià que naix té un deute de 8.800€)

Clara Ferrando va manifestar que quan el govern central ens diu que ens ho gastem tot en america's cup, ciutat de les ciències i fórmula 1, sembla que el govern central ha oblidat que qui gestionava quan estes obres es van fer eren els del seu partit mateix, però és que també amaga que el defícit degut a aquestes causes és minim, i que es dóna sobretot per l'infrafinançament que patim des de fa anys.

[no obstant això amb el govern del botànic tot això es podria recuperar gràcies al seu treball però amb estos pressupostos els valencians i valencianes tornen a estar a la cua de les inversions.]

Clara Ferrando, a més va insistir en què els valencians i les valencianes hem de lluitar i defensar de forma conjunta "pel que ens correspon”. La secretària autonòmica va manifestar “Per molt que ens esforcem a fer les coses bé, a gestionar millor, a ser més eficients en la despesa, no podrem complir amb l’objectiu de dèficit marcat pel govern central mentre l’Estat no ens transferisca els recursos necessaris i acabe amb l’injust sistema de finançament que patim els valencians. No n'hi ha prou amb el treball òptim que realitza el Govern actual de la Generalitat i als pressupostos de l'estat tormen a estar a la cua de les inversions”

Lluis Pastor, portaveu de Compromís per Mutxamel compartix l'opinió i posa en relleu que “el País Valencià ha fet un esforç igual a la mitjana i, no obstant això, se li continua exigint un esforç addicional superior a la mitjana del conjunt de les autonomies”.

Segons la regidora de Compromís per Mutxamel, Conxi Martínez “ l’abandó any rere any per part del govern central ha fet que estem en aquesta situació i hem passat a ser la comunitat més pobra, pagant com si forem de les més riques, ens preguntem on estan els nostres diners? Per què ens la tenen jurada? Ens queden moltes coses on invertir, sanitat, educació, infraestructures la millora de les carretes. I pel que fa al necessari i imprescindible corredor mediterrani, un any més el Ministeri de Foment oblida el País Valencià als seus pressupostos. Volem infraestructures que recolzen les nostres empreses i la ciutadania, la millora del sistema educatiu, la millora de la sanitat, la millora de la qualitat de vida, que no sols de sol vivim les valencianes i els valencians, per això diem que ja està bé d’estar sotmesos a aquesta discriminació que no mereixem, no demanem privilegis sols un finançament més just, per això diem PROU.”