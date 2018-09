Compromís no accepta un tracte ineficaç

El passat 18 de setembre va tenir lloc el plenari extraordinari per aprovar un nou plec per a la recollida de residus i neteja viària. I solucionar així el problema de neteja que patix el poble de Mutxamel, una qüestió que es manté sense resoldre des de 2015 i que afecta directament els veïns de la nostra localitat, a causa de la inoperància de l’equip de govern per oferir un bon servei de neteja juntament amb l’empresa contractista.

Durant el ple municipal, el regidor i portaveu de Compromís Lluís Pastor va incidir en dos elements fonamentals pels quals no donaria suport al plec de condicions presentat pel PP. En primer lloc destaca la manca de pressupost destinat al servei de neteja i en segon, la manca de control de l’equip de govern sobre l’empresa contractista perquè complisca el plec de condicions.

D’aquestes dos qüestions deriva una altra que també va ser destacada pel regidor de Compromís, la situació que han patit i patixen els treballadors a causa de l’ajustat pressupost presentat, que encara que ha pujat, seguix sent insuficient per a augmentar la plantilla i permetre descongestionar l’acumulació de treball. Això provocarà que es repetisca el fet, com ja ha ocorregut moltes vegades, que els treballadors de la neteja es vegen en la situació de deixar les coses a mitges per falta de temps.

Una altra qüestió que deriva del baix pressupost és el servei de neteja a les urbanitzacions, algunes d’elles amb milers d’habitants que ja saben el que és patir la mala gestió del servei de neteja que ara, amb l’ínfim increment abans esmentat, corre el perill de seguir pel mateix camí.

Per tot això, el regidor Lluís Pastor i la regidora Conxi Martínez Verdú, representants del grup Compromís al consistori municipal, van decidir votar en contra del plec de condicions presentat pel PP, i demanen així que s’augmente el pressupost i el control de l’Ajuntament. I es manifesten contra el que torna a ser un atropellament als veïns i veïnes de Mutxamel.

El regidor Lluís Pastor i la regidora Conxi Martínez Verdú de Compromís