Suma y Sigue: 1,2 millones más

El titular dice: "El Campello admite a trámite la reclamación de 1,2 millones por el fallido centro comercial". Y todo ello, a instancias de la Consellería a causa de la petición por responsabilidad patrimonial de la urbanizadora. O lo que es lo mismo: otro proyecto virtual del gobierno de la derecha que se suma a la ya interminable lista de pufos que las ocurrencias de los gobiernos presididos por el pp han dejado para que los asuman los ciudadanos y ciudadanas de El Campello.

Ahora, como con el Plan General, el parking, el parque central, etc. las arcas municipales deberán destinar cantidades presupuestarias para indemnizar las aventuras de un gobierno que esgrimió ( y todavía no se avergüenza de ello) la bandera del "interés general", cuando en realidad eran, como decía, ocurrencias que nos van a salir caras.

En esta cuestión, como en el resto y los venideros pufos heredados, cabe una explicación clara y, por supuesto, la exigencia, por vía legal, de las responsabilidades correspondientes. Los políticos que tomaron las decisiones y los técnicos que las avalaron.

Cuando el gobierno de la derecha hablaba ( y sigue haciéndolo sin sonrojarse) del interés general, ¿ a qué se refería?. La cuestión es que, utilizando la delegación concedida por las urnas, e instrumentalizándola en función de sus intereses ( que a día de hoy, y visto el costo que está teniendo para las arcas municipales, no está claro cual es), tomó decisiones en las que ahora debe asumir su responsabilidad, por ejemplo, dimitiendo, debido al claro perjuicio que estas han ocasionado para los intereses colectivos ( que no siendo generales, si lo son de una mayoría).

El interés general es un eufemismo que en el fondo lo que oculta es la imposición de ideas e intereses particulares. La cuestión es que no existe un único interés. La opinión pública es cambiante por lo que una exigencia de un gobierno es tener una idea coherente de pueblo en función de los valores y principios que lo inspiran. Y dicho esto, ¿cual ha sido la idea coherente de pueblo que la derecha tenía, que no fue ni será y que no obstante tenemos que pagar todos y todas?.

Creo que el argumento de "en política se toman decisiones, unas positivas y otras negativas, y ésta ha sido negativa", como si las decisiones políticas fueran asépticas; como si no tuvieses ideología. Pero no es así. Las acciones políticas forman parte de una idea, contiene ideología y expresan intereses. De ahí que mi valoración sobre la hipótesis planteada sea que, la derecha lo hizo pensando en el interés de unos pero perjudicó a muchos, algo que la ciudadanía no debe olvidar, sea la cara que sea la que encabece el cartel. Y por otro lado, que las excusas sobre buenas o malas decisiones no son, ni propias ni dignas de alguien que quiera , no solo representar, sino estar al lado de la mayoría de una sociedad que, "gracias" a esas malas decisiones va a tener que renunciar a políticas públicas de bienestar social.