S.O.S. Puntes de Gozálvez

El invierno más seco y cálido de las últimas décadas amenaza nuestros montes más preciados coincidiendo con la actividad de El Día del Árbol organizada desde la concejalía de medio ambiente.

Desde el pasado mes de noviembre apenas se han producido precipitaciones y no solo eso, sino que las temperaturas son más elevadas de lo habitual en estas fechas y, lo más letal, los vientos de poniente que secan con mucha virulencia, esto añadido a la plaga de la procesionaria, que se alimenta de la acícula del pino devilitándolo hasta el punto de que si el árbol no es capaz de alimentarse desde las raíces, y tampoco de la humedad de la noche a través de su hoja por la defolación producida por el insecto, el pino quedaría a merced de otra plaga, llamada tomicus destruens, un coleóptero que tras perforar la corteza realiza galerías que impiden la circulación de la savia produciendo la muerte del árbol, tan sólo un pino sano es capaz de defenderse de esta plaga aportando resina en cantidad a las perforaciones para impedirles su entrada.

Una situación preocupante teniendo en cuenta que las instituciones no invierten en nuestro monte y ni tan siquiera el ayuntamiento de El Campello ha solicitado, como si es el caso de otras localidades que tienen montes municipales como nosotros, para que la Conselleria realice inversiones a través del PDR, fondo europeo para el desarrollo rural de 20 millones de euros para invertir entre 2015 y 2019 en trabajos selvícolas, mantenimiento, sanidad forestal, reforestaciones y conservación de patrimonio entre otras tantas cosas, una subvención millonaria proyectada y solicitada por el anterior gobierno de la Generalitat del Partido Popular en 2014, siendo aprobada por la unión europea en julio de 2015, pero puesta en marcha en 2018 por el gobierno del botánic que no sólo ha dejado perder tres años de inversiones tan importantes para nuestros montes, y que además en estos dos años no ha existido y ni existe preocupación alguna para elaborar informes de actuaciones y presentarlos para que se lleven a cabo.

Aunque la localidad de El Campello se encuentra ubicada en la franja del litoral mediterráneo, no es tan sólo playa, calas y acantilados lo que la naturaleza nos ofrece dentro del ámbito territorial del municipio.

Les Puntes de Gozalvez con casi ciento diecisiete hectáreas es sin duda la mayor masa forestal propiedad del ayuntamiento que se encuentra en el catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Alicante gestionado por la conselleria de medio ambiente de la Generalitat Valenciana y con código de monte AL128.

Una importante masa con mucho valor forestal en los que se encuentran en mayor parte pinos y esparto, pero además, especies como lentiscos, efhedras, garroferas, espinos negros, acebuches, palmitos, rabo de gato y, hasta incluso coscoja y madroño; Diferentes especies autóctonas que hacen que nuestro más valioso entorno natural sea considerado como un magnífico paisaje natural de muchísimo valor mediterraneo.

El próximo domingo 10 de marzo el ayuntamiento organizará el día del árbol, realizar jornadas familiares de concienciación está muy bien, pero mejor es conseguir inversiones de fondos existentes, realizar días de riegos de emergencia firmando algún tipo de acuerdo con la empresa que comercializa el agua potable en el municipio (esto ya lo hacen en otras poblaciones) , fomentar a no hacer uso de productos químicos fitosanitarios, fomentar la apicultura para recuperar plantas que están desapareciendo a pasos agigantados como el romero, tomillo o albaidas, realizar actuaciones cinegéticas, instalar cajas nido para los insectivoros como el carbonero, el herrerillo, la abubilla o el murciélago y, en general, empezar a creer y apostar por el medio ambiente que en estos momentos está pidiendo auxilio.

A nivel colectivo, existe una asociación cultural, MEC, que realizan diferentes actos en beneficio de la conservación y el mantenimiento del monte.