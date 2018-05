Reflexión de una alicantina de origen chino

Parece ser que la señora Isabel Bonig, líder de la Comunidad valenciana del PP, no ha superado su etapa de infantil tomando Les Corts valencianes como el patio de juego del colegio. Yo soy de origen china, vine desde muy pequeña a España, nacionalizada desde temprana edad. He recibido una educación occidental donde se realzan los valores de la Democracia, he crecido entre dos culturas, he conocido a mucha gente de muchos países distintos, y aunque tengamos rasgos físicos distintos no somos tan diferentes: todos somos seres humanos y nos preocupamos por los nuestros, la familia y las amistades.

Estoy muy orgullosa del país que me ha acogido, de la vida que estoy viviendo aquí, y de la educación tanto familiar como escolar que he recibido. Al ver el vídeo donde de la señora Bonig cantando y riéndose en un lugar donde representa a los suyos, me ha parecido una gran falta de respeto no sólo hacia la comunidad china que vive en España integrada, no sólo hacia personas como yo nacionalizadas, sino también hacia la población valenciana y hacia sus votantes, que representa. Señora Bonig quiero decirle que usted no está sentada en una silla de cuero caro comprado por usted en su casa, está usted sentada en un sitio que representa a las personas que le han elegido y que confían en usted, está usted sentada ahí para hacer de portavoz de las personas que creen que su partido puede cambiar y mejorar la situación de la Comunidad Valenciana y de España, está usted ahí con la responsabilidad de hacer bien el trabajo y seguir un código ético y moral, donde su comportamiento, cada palabra, cada gesto es visto por mucha gente.

Haga honor a ese puesto que ostenta, haga honor a ese sitio donde se sienta y hago honor a su nombre, que no quede en el recuerdo como una niña malcriada. Mire qué es lo que pasado durante estos últimos 30 años, ¿qué ha pasado con China? China ahora es una gran potencia mundial, China ha sido capaz de evolucionar, ha sido capaz de demostrar al mundo que no es una mina de oro para que otros países lo exploten, esa mina de oro pertenece sólo a los chinos. Ese país valora a sí mismo, se esfuerza por mejorar y no deja que haya fuga de mentes. Por eso China no sólo es grande geográficamente.

¿Usted puede decir lo mismo de España, de cómo se ha gobernado durante estos 30 años? NO, porque personas como usted se han ocupado más de ridiculizar a otras personas, de polemizar con otros partidos, de atacar a partidos nuevos porque se sienten amenazados, de desprestigiar a los profesionales, de manipular los medios. Lo que sí han subido son las cifras de paro, depresiones, fuga de cerebros, edad de jubilación, trabajo precario, corrupción, sueldo – no para la población, sino para ustedes -, puestos de trabajos – también para ustedes- ... y dejad tranquila la Educación pública, que debería ser considerada Patrimonio de la Humanidad, no metáis vuestras garras en ella y dejadla para los expertos.

Todo esto es lo que ha pasado. Por favor, la vida de las personas a las que representa, no sólo usted, sino todos los políticos de todos los partidos, no es un Juego de Tronos, cosa que ustedes han estado jugando desde después de la muerte de Franco. Habéis estado preocupados en quién gobierna durante los siguientes cuatro años y no os habéis preocupado del país ni de la población. No os merecéis que os llamen Políticos, manchais ese nombre, y lo que habéis conseguido y os felicito, que la población sienta aversión por la política y los políticos. Luego os preguntaréis por qué Cataluña se quiere independizar; preguntad mejor por qué Cuba se independizó, por qué España ha perdido tantos territorios en el mapa mundial desde hace tanto tiempo. El sitio donde se sienta usted y todos los políticos no es para que luchéis para preservar el sitio, sino hacer de ese puesto un honor, tenéis la responsabilidad del pueblo bajo vuestro mando, gobernar para el pueblo, no para vuestros intereses. China crecen porque sabe lo que significa honor. Si usted se sigue rasgando los ojos y haciendo la danza de “tin tin tin chinita tú y chinita yo” igual puede ver el mundo con mejores ojos como lo han hecho los chinos. The winter is not coming, the winter is here.

España es más que fútbol, Champions y “yo soy español, español”. Es una tierra con mucha cultura e historia. No manchéis más mi país de acogida.