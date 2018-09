Perdido en la historia (III): Juan Galvañ Colomina

Remedios de los Ángeles Climent – Autora

(Sigue del anterior numero)

Pero lo hizo con tanta naturalidad que el director al ver sus dotes interpretativas lo puso de actor principal en las dos obras siguientes: “La Ovella descarrià”, en la que interpretaba a Bertomeu “El Chato” y posteriormente Crimen Misterioso, interpretando el papel de un alguacil.

Canción del Alguacil

“Aunque no lleve fusil, ni ningún otro armamento, soy el único alguacil de este honrado Ayuntamiento. Yo gano las elecciones, yo persigo a los ladrones y en todas las procesiones salgo yo. Pero perseguir borrachos, que me puedan hacer cachos y comerme sin empacho, ¡eso no, eso no, eso no!

¡AY! Cece - cece - ce- celimpin. ¡PIM! Si te ven - te ven - te comerán ¡PAM! Porque ahora estás en sazón, ¡POM! Pim-pam-pom-pim-pam-pum.

Hay Cece-Cece-Ce- Limpin, ¡pim! que temblo-blo-blo-blo.blores me dam ¡PAM¡

Porque es hecho un atun ¡PUM! pim, pam, pom, pi, pam, pom.

Aquí quisiera ver yo a un general de “Brigá” y de seguro que no aguantaba la “tostá” como la aguanto yo. Dios quiera que no haya un lío y salga yo “malherío”, y después salga “partío” y por último “comío”. Porque si esto sucedía yo del susto me moría y dejaba la alcaldía sin pizca de policía. Y sería una desgracia, una desgracia concejil que un borracho se comiera al alguacil. Y sería una desgracia, una desgracia nacional que un borracho se comiera a un concejal”.

*

La obra, como todas las demás tuvo mucho éxito entre los vecinos del pueblo, que a falta de cines siempre que había teatro acudían al Club Don Bosco. Después de muchos años aún tarareaban la canción del alguacil.

Sin embargo no todo fue diversión, había que trabajar. Juanito comenzó en la elaboración del cáñamo (hilos y cuerdas). Más tarde fue aprendiz de albañil a las órdenes del “tío Senia”, un vecino del pueblo al que también ayudaba su hijo.

“Andaba con mis amigos Juanito “Ana María”, Pedrito Vaello, Escobedo, Vicente y Emilio Lledó, Antonio López, Cholvis, Pepito “Oliver”, Pere “el sastre”, Ataulfo Valero y otros. Éramos bastante traviesos, tanto que para divertirnos, cosa que pensábamos, cosa que llevábamos a cabo inmediatamente, como por ejemplo, atar un hilo a los picaportes de las puertas de las casas de la playa. Nos escondíamos detrás de las barcas, alineadas a lo largo de la playa, y tirábamos del hilo hasta ver abrir la puerta. Una vez tocamos al picaporte de “la tía Candelaria el Surdo” y nos escondimos rápidamente. Cuando esta salió para ver quién tocaba con tanta insistencia, miró a todas partes. Extrañada de no ver a nadie exclamó: ¡Caramba sí que tenéis las piernas largas! Y no había cerrado aún la puerta cuando repetíamos las llamadas. Pero esta vez se dio cuenta y cogiendo el hilo lo siguió hasta donde estábamos escondidos, echándonos un montón de maldiciones. Al verla salimos corriendo hacia el mar, no había otra, tan rápido que resbalamos en la grava y no pudimos evitar mojarnos los pantalones con las olas que rompían en la orilla.

En otra ocasión nos disfrazamos con ropas de nuestros padres, sombreros y demás. Salimos al encuentro del “ tío Macoc”, el único sereno del pueblo, al que abordamos al anochecer haciéndonos pasar por titiriteros de gira, solicitándole nos acompañase a casa del alcalde a pedirle permiso para actuar al día siguiente. Él no quería de ninguna manera molestar al alcalde por una cosa tan insignificante y nos dijo que era imposible. Por la mañana nos acompañaría, pero esa noche no. Le preguntamos donde podríamos pasar la noche y se ofreció a acompañarnos a las cuevas de la Illeta. Así lo hizo. Al llegar frente al Bar La Peña nos dimos la vuelta diciéndoles; ¡Hala “tio Macoc” pase y tómese un chato de vino que se lo ha ganado!

--¡Ah bandidos! Si yo ya os había reconocido… lo que pasa es que quería llevaros hasta la Illeta para daros una “repasá” de vara!!

Continuará…