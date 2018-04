Nuestra Biblioteca Municipal de El Campello

Siempre que dispongo de algún tiempo libre procuro acercarme por nuestra Biblioteca Municipal (no tanto como yo quisiera). En todo momento se encuentra en ella el libro apropiado a las preferencias de cada cual, sin olvidar la variedad de periódicos regionales y nacionales que diariamente puedes consultar, además de variadas revistas de temas diversos. Así suelen ser las bibliotecas, aunque no todas.

Tener una biblioteca, aquí y acullá, es importante, porque el conocimiento y la cultura en general se encuentra en los libros. Los colectivos humanos más alejados de la cultura son aquellos que no leen o lo hacen poco. No sé si recuerdan ustedes aquel programa televisivo que dirigía y presentaba uno de los más eminentes escritores que actualmente tenemos en España. Me estoy refiriendo a Fernando Sánchez Dragó y a su programa Todo está en los libros.

Pero una biblioteca es más biblioteca (no estoy haciendo un juego de palabras) si a toda la información que encierra en sus dependencias se acompaña con la corrección, cortesía, amabilidad y profesionalidad de quienes en ella trabajan y atienden a cuantos allí llegamos y busca del saber. Estoy hablando de Carlos Miravelles Suero (bibliotecario 31 años allí trabajando) y de Daniel Alberola Carratalá (19 años como bibliotecario en dicha biblioteca). No tengo intereses en el juego de la política, es decir, ni soy alcalde, ni concejal, ni dispongo de otras actividades en el consistorio de El Campello, como tampoco me unen lazos con los mencionados que no sean los del conocimiento personal y no mucho más (por supuesto, el del recíproco sentimiento por la cultura). No obstante, si me atrevo a decir que los mandamases del Excmo. Ayuntamiento, sean de la ideología política que unos u otros tengan, no caerían en error, todo lo contrario, si llevasen a cabo alguna gestión de felicitación, con o sin diploma y/o medalla, a favor de los dichos Miravelles y Alberola, por sus positivos largos años en un servicio municipal campellero. Personalmente creo que se lo merecen.