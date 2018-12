Museos al aire libre en El Campello

Remedios de los Ángeles Climent

Bajo un techo acrisolado la tarde barruntaba aguacero y las cargadas nubes no se decidían a parir sus preñeces. Decidida y con el móvil cargado de batería cogí el coche y me dispuse a retomar un camino harto conocido que, en días llorosos suelo frecuentar. El Convento es mi debilidad y lo suelo vigilar. Este sello de identidad de El Campello, mi pueblo y el de todos, es parte de los Museos al Aire libre, aunque no reconocido como tal. Allí sigue, ajado, ruinoso y afligido. En ocasiones pienso que aún se mantiene porque da cobijo a una familia de palomas que bajo su cúpula abrigan la ilusión – si es que la tienen- de no tener que emigrar.

En el año 2009 publiqué un relato de mi autoría sobre una mora cautiva que en noches de luna llena pasea quejumbrosa, cubierta de habaya, por la atalaya de la Torre de la Illeta. Una leyenda de mi invención con la que quise crear – como dirían los arquitectos “un falso histórico”. En algún cajón de mi escritorio duerme otro relato – sin publicar – sobre un fraile de la orden religiosa de los Mercedarios que, en noches negras y sepulcrales se alumbraba con una candela para pintar murales. ¿Qué fue de aquellos murales? Tal vez me quede aun tinta en el tintero, firmeza en mi mano diestra y lucidez en la sesera para escribir sobre esa historia negra que pesa como mil losas sobre la cúpula del convento. He ahí la cuestión.

Estas primeras líneas son la introducción a unas quejas vecinales, residentes que aman el arte en cualquier manifestación, que pasean y viven el pueblo, buscando, escudriñando todos sus rincones para así conocer su historia. Esta es pues mi razón por comenzar por el Convento, aunque mucho me temo que presenciaré su entierro y escucharé a muchas voces, “hipócritas plañideras”, que ni siquiera levantaron un solo dedo adoleciendo de sensibilidad por la cultura patrimonial de su pueblo. Aunque es posible que a seis meses vista de elecciones municipales algún partido lo incluya en su programa electoral. Si volvemos la vista atrás aún podemos recuperar de algún cajón el tríptico del PSOE de las pasadas elecciones el cual apostaba por el Museo Etnológico, por el cual unos pocos vecinos me estuvieron ayudando a tirar del carro- como dijo allá en el siglo XVI Tomas Moro - de la utopía.

Y entre reparto y reparto, en mi altruista trabajo, ingrato trabajo, pero gratificante a la vez…también dirigí mis pasos hacía los alrededores del Pabellón Polideportivo, acompañada esta vez por una vecina, enamorada del pueblo que gusta contemplar otro Museo al Aire Libre, cerca de su casa, donde artistas plásticos han estampado bellísimas obras y magnificas citas. Obras con voz y firma. Postales que hablan de la Madre Tierra; naturaleza que amamanta el mundo con ubres de Maná para alimentar las almas ciegas. Tal vez si esa parcelita en forma de cuña, orilla de dichos murales, donde la mala hierba crece a su libre albedrio, se cubriera de adoquines y amueblara con cuatro farolas, media docena de árboles, tres bancos y una fuentecilla de agua cristalina. Los vecinos nos deleitaríamos en la belleza de esos mensajes en el muro, otrora desangelado, frente a la Policía Municipal. De espaldas al Ayuntamiento y Plaza, umbral del Polideportivo y Pabellón “La Ermita”, donde luce un muro desconchado, que más que criticar, sugiero que los artistas plásticos realicen un gran mural representando la conquista y reconquista que en la plaza año tras año se representa. Como diría “el loco de la colina”, por más señas Jesús Quintero… “Así nos va a los que queremos un poquito más de profundidad… ¡un poquito más, hombre, un poquito más!