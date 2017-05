Fibromialgia, SFC, SQM y prensa amarilla

La Asociación Nacional Fibro protesta YA es un espacio dirigido a diagnosticados y familiares, amigos y personas que quieran ayudar a pedir investigación de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple con el fin de denunciar la situación de desamparo en la cual se encuentran los enfermos.

Los aquejados se hallan abandonados, muchos de ellos no pueden hacer frente a los gastos médicos ya que toman varios medicamentos al día, medicación natural y acuden a consultas médicas alternativas ( si pueden costearlas) por no existir un tratamiento específico de la enfermedad. No reciben ninguna ayuda económica ya que los pocos que tienen aceptada la incapacidad no es por fibromialgia sino por otras enfermedades añadidas.

La mayoría de estos enfermos sobreviven a la deriva como pueden y su calidad de vida cada vez es más denigrante. El paso hasta que se diagnostica la enfermedad es muy largo, son años de pasar de médico en médico hasta tener un diagnóstico y después... nada ya que aún no se ha investigado completamente esta enfermedad y los recortes efectuados en nuestra sanidad.

Lo que se pretende desde nuestra asociación Fibro Protesta ya, es denunciar esta situación para que la sociedad sepa lo que es vivir día a día con esta dolencia incomprendida y rechazada. Los enfermos quieren que sus derechos, la FM , SFC, SQM sean reconocidos como discapacidad y enfermedad invalidantes, y que los grados de fibromialgia se vean reflejados en los diagnósticos, ( no sólo los puntos gatillo) ya que es una enfermedad neurológica progresiva y crónica.

La FM , SFC , SQM, no sólo afectan al paciente, repercuten en la familia. Son casi dos millones de personas diagnosticadas en todo el estado español, y 400 millones a nivel mundial, sin que los gobiernos se pronuncien al respecto, es más ignorando la existencia de este grave problema físico y social. La gran mayoría de los afectados no puede trabajar y no tiene ningún tipo de invalidez reconocida, y por lo tanto no percibe subvención económica. Algunos no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, como ducharse, peinarse, limpiar… tener autonomía, llevar el ritmo de vida de una persona sana. Estos enfermos están en total indefensión y expuestos a cualquier enfermedad con el riesgo de propagarla a todos los que les rodee por ser inmunodeficientes. La sanidad es un derecho reconocido universalmente y no se observa para ciertos enfermos en España. Por lo tanto más de dos millones de personas en nuestro país están en riesgo de exclusión porque el estado no reconoce uno de sus derechos básicos: el de la Sanidad.

Expuesta la situación de los enfermos y los objetivos de nuestra asociación pasaremos al segundo punto que nos preocupa.

Estos últimos días una persona muy conocida anunciaba que padecía esta enfermedad y que ingresaba en una clínica al ser alérgica a los tratamientos que se suelen recetar a los compañeros enfermos. Publicamos en nuestra página de facebook este artículo añadiendo que por fin, gracias a esta famosa nuestras patologías tendrían visibilidad en España.

A los pocos minutos cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos una serie de insultos que se estaban desplegando en nuestra página. Por mucho que dijéramos que cada uno era libre de pertenecer a esta página y que no se aceptaban ningún tipo de lapidación acerca de un o una compañero-a, los cuatro o cinco personajes siguieron con sus ataques.

Desde un principio nos desvinculamos de estas personas pero al día siguiente tuvimos un desconcierto aún más áspero: que la portada de nuestra asociación saliera en un programa de prensa amarilla donde se prosiguió la carnicería dando una opinión muy negativa sobre enfermos y fibromialgia.

Lo más frustrante es que ningún tipo de prensa se hizo eco del padecimiento de esta señora o de los demás enfermos centrándose únicamente en todo lo peyorativo que habían acarreado estas hirientes apostillas. Tampoco se subrayaron los mensajes de apoyo y disculpas publicados espontáneamente por numerosos enfermos.

¿Qué podemos opinar de los sujetos que participaron en este linchamiento gratuito de una persona enferma que ofrecía su apoyo a una asociación de enfermos? ¿Qué conjeturar de unos medios de comunicación, escritos o audiovisuales, que aprovechan una enfermedad crónica, autoinmune para hacer su agosto?

La directiva y los socios de Fibro protesta ya expresan su repulsa hacia el linchamiento de una compañera. Cuando atacan a una nos agreden a todas. Basta ya de maltrato.

Harmonie Botella Chaves

Presidenta de Fibro protesta ya