El TSJ archiva la denuncia al Vertedero de el Campello

El tribunal declara la pérdida de objeto del recurso que presentamos los afectados tras 4 años de pleito. La sentencia definitiva reconoce las frecuentes emisiones y la posible toxicidad de las mismas, en su resolución motiva el archivo de la causa debido a que el Consell ha modificado, tras las denuncias contrastadas de los vecinos, la AAI hace tan solo 4 meses, mientras y si estas medidas hoy recurrida por el explotador FCC corrigen o no las emisiones, los afectados seguiremos padeciendo las constantes emisiones. Desde la asociación de afectados de la zona norte no entendemos el pronunciamiento del TSJ salvo que este tribunal este especializado en la Gestión de Residuos y considere que la nueva AAI sea suficiente para corregir las molestias que venimos padeciendo de forma definitiva. La sentencia recuerda el chascarrillo de Miguel Gila, aquel en el que un Juez sentenciaba, < póngase en pie el acusado, queda usted absuelto del delito del robo del coche por falta de pruebas>, a lo que el acusado en su última intervención pregunto, entonces, ¿me puedo quedar con el coche o no?, pues eso, después de 9 años de denuncias vemos que la administración autonómica y local actúa como tutor y sale en defensa del emisor de olores y sustancias tóxicas.

Eduardo Ruiz. Portavoz afectados vertedero les Canyades.