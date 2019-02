El relato de un día anunciado

× Ampliar Benjamín Soler

Esta mañana nos ha sorprendido a todos, o por lo menos a mí, la solicitud de abandonar el equipo de gobierno y por consecuencia todas sus delegaciones la portavoz del Partido del Campello Mari Carmen Delamo. En el escrito presentado ayer día 21 de febrero de 2018 a las 22:18 h. también recogía, en nombre propio y en primera persona, la misma decisión de renuncia del concejal Luis Cobo, algo como poco sorprendente y atrevido el hecho de comunicar voluntades ajenas y en su nombre.

Así empezábamos la jornada y sin más comunicaciones ni explicaciones que las relatadas. Según ha ido avanzando la jornada, ha aparecido publicado en medios digitales el relato, su relato, del por qué han tomado o ha tomado esta decisión. Parece ser que el detonante han sido las ya famosas productividades, haciendo creer a la opinión pública que estas se dan unilateralmente por el alcalde, cosa totalmente falsa, todos los concejales con delegación firman mensualmente los partes correspondientes a sus departamentos, cosa que han ido viniendo realizando con normalidad todos y cada uno de ellos.

También en su relato ha vuelto a poner en entredicho el servicio de grúa y lo mejor, porqué no se ha estudiado la municipalización de la piscina, debo andar muy despistado ya que es la primera vez que PdC habla de municipalizar nada y mucho menos la piscina.Ahora contaré mi punto de vista de esta situación. Para mí es más que evidente que la decisión de abandonar el equipo de gobierno por falta de liderazgo en sus áreas, por intentar estar libre para hacer campaña, o en realidad no se muy bien porqué, estaba tomada antes de navidades o incluso más.Han intentado dinamitar el equipo de gobierno desde dentro con continuas amenazas. Pero todo se aceleró desde el momento que Adriana Paredes le comunicó que no tenía intención de continuar con el “proyecto” político de PdC y más adelante cuando se hizo público la participación de Adriana en el proceso de primarias de Compromís.

Desde entonces siempre ha habido un órdago encima de la mesa:

1- Si Adriana no abandona el acta, rompo el equipo de gobierno.

.2- Si las competencias de Adriana no se traspasan al concejal Luis Cobo, rompo el equipo de gobierno.

Al día siguiente de tomar posesión, el señor alcalde le transfirió las delegaciones al señor Luis Cobo.No sé ustedes, pero para mí está bien claro, falta de argumentos, utilizo los propios de Esquerra Unida, y me creo que ya tengo suficiente para cometer la mayor irresponsabilidad que hay en política, abandonar un equipo de gobierno queriendo esconder mi incompetencia.Abandona este proyecto poniendo en duda su gestión, ya que esta misma semana el grupo municipal de Esquerra Unida ha registrado una moción que solicita aclaraciones respecto a algunos expedientes de su departamento y casualidad, hoy nos sorprenden con la decisión de abandono.Ha sido muy complicado el día a día de un equipo con mayoría insuficiente para poder sacar adelante grandes proyectos, aun así muchos nos hemos dejado la piel para llegar a acuerdos y mejorar la vida de las personas. Y en esta línea seguiremos trabajando hasta el final de la legislatura y para poder conseguir una mayoría más sólida.

Benjamí Soler i Palomares22 de febrer de 2018