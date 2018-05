Diógenes y el Superávit

El síndrome de Diógenes del Ayuntamiento de El Campello es un trastorno del comportamiento que afecta a los diferentes gobiernos municipales, siete años consecutivos con Superávit sobre presupuestos, antes con el gobierno popular y ahora con el tripartito y un no adscrito. Se acumulan ya cerca de 40 millones € y lo peor del caso, se le sigue echando las culpas a Montoro. Sorprende además que en ningún pleno ordinario, esta incidencia forme parte de un acalorado debate, yo que sigo pleno a pleno doy fe que no forma parte de ningún acta. Una parte de esa acumulación económica, como lo es en la vida privada, proviene de la basura, si del Vertedero por lo que también es conocido en prensa este municipio, son 9 años en los que nuestro Ayto. Se ahorra 1,5 millones € año por las molestias ocasionadas, esto más un IBI desfasado y la falta de inversiones llevan a tal acumulación que hasta hoy, solo han servido para pagar negligentes actuaciones Piscina, Parquing, etc, y de las que nadie pide responsabilidad. Estudiando las recomendaciones de actuación que los especialistas aconsejan están, limpieza profunda del habitáculo, limpiar y desinfectar, abrir ventanales. Políticamente este Ayto. Necesita una limpieza profunda y espero que la comunidad vecinal deje de <taparse la nariz> y prepare el desalojo formando un equipo vecinal de limpieza.