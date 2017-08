Carta abierta al Ministerio de Defensa

Excma. Señora Ministra de Defensa Dª María Dolores de Cospedal.

Esta carta abierta, la es, en respuesta a su silencio o al silencio administrativo del departamento de Defensa que Vd. preside.

Soy un viejo veterano de la que Vds. denominan campaña de Sidi Ifni, demostrando con tal denominación la falta de conocimiento histórico, en cuanto que la única campaña habida en Sidi Ifni, fue la de la Navidad de 1957 amenizada por la tropa comandada por Carmen Sevilla y Gila cuando en Ifni territorio, soldados del SMO morían mutilados por los morteros del ejército marroquí, que Vds. por supuesto desconocen.

Tengo 82 años y soy poseedor de la medalla de campaña IFNI SAHARA y un cáncer, estas tres condecoraciones de vida, me permiten señalarles con el dedo acusador, y si así lo hago con ánimo de ofenderles, es porque Vds., todos, sean hoy del PP y ayer del PSOE han perdido el sentimiento castrense del honor y dignidad y se abrazan a la defensa de su presupuesto, olvidándose que hay heridas que no las cura exclusivamente el vil metal al que tanto aprecian.

Hace diez años, se aprobó en las Cortes con la oposición del PSOE la disposición final novena de la Ley de Carrera Militar, la que reconocía el heroísmo en defensa de la Patria a los soldados del SMO que lucharon o más bien se defendieron, del traicionero ataque de Marruecos, dejando en el territorio de Ifni, ocupado por las fuerzas marroquíes desde el 23 de noviembre de 1957 muertos, mutilados sin enterrar, cuyos cuerpos nunca se recuperaron, mas de 500 heridos 40 prisioneros donde había una mujer con sus dos hijos menores. Otros tuvieron mejor suerte, porque tras la Retrocesión o cesión de Sidi Ifni (capital de Ifni) se los llevaron(los muertos del SMO) al cementerio de San Lázaro de Las Palmas, donde “reposan” en fosas comunes o criptas lejos de sus familiares, sin derecho a flores o una oración; olvidados por quienes de la “teta de mama” los llevaron sin ninguna preparación militar, con armamento obsoleto de la guerra civil remendado, a defender un territorio que no era ni patria. Este hecho se podía juzgar como acontecido en la posguerra franquista y haber tenido un hueco en la Ley de Memoria Histórica. Las vergüenzas mejor taparlas, máximo cuando su recuerdo pudiera molestar al moro. Así cumplimos sesenta años ocultándolo al pueblo con tanto éxito que hasta Ministerio de Defensa desconoce lo acontecido en Ifni Sahara en 1957 -1958.

Hoy, apoyándose en la disposición final novena, redactada de forma ambigua para la interpretación según intereses, acogiéndose hoy a su literalidad, cuando ayer siendo oposición la interpretaban de forma diferente. Cierto que el PSOE nos estuvo engañando, dejando pasar los años con la confección de un listado inservible por el que pagó 325.917€ a una empresa privada llamada Seproser, dinero pagado del millón de euros adjudicados en la aprobación de nuestra ley, listado que posteriormente había que depurar. Listado que bien podía haber confeccionado un niño de diez años. No es menos cierto, que hoy haciendo un alarde de hipocresía, quieren avergonzarnos pidiendo lo solicitemos, quienes reunamos la documentación pertinente, para cuando lo crean oportuno, cerrar el cupo, posteriormente, no sabiendo con que formato, considerar quien está necesitado, para darle una pequeña ayuda. Si esa es la solución a un problema enquistado de años, puedo decirles que la mayoría han muertos y los que quedamos vivos estamos todos necesitados de ser dignificados porque con 82 años estamos casi muertos. Se equivocan en cuanto que Dignificar es:

Dignificar es: restituir a los restos mortales a sus familias.

Dignificar es: pedir perdón por no haber sabido recuperar a los muertos dejados en el territorio de Ifni.

Dignificar es: reconocer a todos los que estuvieron defendiendo Sidi Ifni hasta 1969 y el Sahara hasta 1975, creando una medalla o diploma individual en defensa de Ifni Sahara, entregado compartiendo un rancho en las diferentes capitanías de España y no como orgullosos proclaman el haberlo hecho en Canarias y Cataluña en el cincuenta aniversario.

Dignificar es: Hacer un anexo en la Memoria Histórica, para que los del 1957 – 1958 puedan tener un reconocimiento acorde con lo mismo que se determina para aquellos que en la posguerra, sufrieron el franquismo. Niños de 18 a 20 años fueron enviados sin preparación alguna a una primera línea a defender y morir por un territorio que no era ni patria. Se podría considerar como crimen de Estado.

Dignificar es: algo que por circunstancia muy particulares no está en su pensamiento. Pronto no quedaremos ninguno, así, muerto el perro se acabo la rabia y Vds. habrán cumplido. Es vergonzoso para un militar que se precie Si su intención es aplicar con literalidad la ley 39/2007 háganla ya y dignifiquen con un par de miles de euros (no da para más con los 790.000€ que nos adjudican en los presupuestos de 2017) a los que Vds. con el dedo divino puedan indicar. Según lo acordado aunque de forma verbal debían haber reunido 6.000.000€ en los diferentes presupuestos, y se ha gastado 210.000€ de nuestro millón. Sin comentario… o sí, aunque sería una ofensa que a Vds. poco importaría.

Nunca les perdonaré la forma tan mezquina de tratar un episodio de nuestra historia que han ocultado durante sesenta años y persisten. La guerra de Ifni Sáhara quedará sin memoria histórica gracias a Vds. unos y otros.