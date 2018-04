Ansiada Primavera

Sentada ante la pantalla de mi ordenador mis dedos no aciertan a señalar las teclas. Parece que la mente me juega malas pasadas, por ausente. Sin embargo lo que sucede es que está demasiado ocupada y, por mucho que intente plasmar palabras no consigo hilvanar frases, mucho menos metáforas.

× Ampliar Remedios de los Ángeles Climent

La primavera llegó por mí pueblo y por ello a todos lados. Pero, me pregunto, ¿es igualmente recibida?… no lo debe ser en casa del niño Gabriel, raptado y asesinado, ni tampoco entre las familias de otros tantos, que ya por lejanos los días, parece que los olvidamos. Pero sus padres, desesperados, cansados y decepcionados los siguen llorando.

¿Qué le pasa al ser humano?... las ansias de poder desatan guerras, pues armas hay que vender y son tan, tan poderosos que nada tenemos que hacer los ciudadanos de a pie.

Recuerdo en la larga época de Franco que mi padre decía: “Si el humilde trabaja y calla, calla, trabaja y mantiene su lengua silenciada… no le pasará nunca nada. Y él, el dictador, seguirá, entre sentencias de muerte, inaugurando pantanos, mirará por la paga de los jubilados y la seguridad social… no todo es tan malo. Así que a callar y trabajar, ciegos y sordos.

Más quien puede cerrar los ojos ante la estación de los días templados.

La primavera me saluda cada vez que me levanto y me hago mil preguntas ¿cuantas almas engullirá hoy el mediterráneo? Ya no sé si al despertar conectar la Radio…. Me entristecen las noticias, desestabilizan mi rezado rosario… me indigna escuchar que se desprecia al inmigrante porque viene a lo que viene. Y a mí se me agría el café y atraganta el pan tostado… ¿quién abre las fronteras, quien permite esta invasión, quien les da seiscientos euros, ayudas de alquiler, becas de comedor, sanidad que ellos ni sueñan en sus países tener…quien, quien, quien?... ¡Creo que Mariano Rajoy Brey! Yo no me lo he inventado; Este nombre me insinuaron hace un par de meses en la cola del Inem; me fui con cierta dosis de descontento pues mi edad se sobrepasa y esas colas son, desgraciadamente muy largas. Pero claro, como llegar a fin de mes con la mierda de paga del marido jubilado, que encima a la parienta tiene que mantener. Ni que decir la humillación que pasé. Y la funcionaria tan fresca me sugirió: “Divórciese y automáticamente recibe la paga… pero corre el riesgo de quedarse viuda y sin pensión”. Jodida funcionaría!! Miré a todos lados y sentí… no sé envidia tal vez . Ni son españoles, ni han cotizado, ni votado… Pero, claro que culpan tienen de que en este país las leyes estén así… yo los alabo.

Que mañana más hermosa este despertar de abril. Mi preciosa enredadera trepa a su libre albedrío y el Astro Rey me sonríe traspasando cristaleras. Las aulagas cambian su color de diciembre por el amarillo primaveral emergiendo de tierra herida, maltratada, extenuada. Parece que sus rayos pretendieran abrazarla y disculpar a la madre naturaleza que cierta tierra no mima. El riu sec ben a propet, con humedales y ramblas en demasiada escasez, sin embargo el suficiente para su flora y fauna proteger.

Luego, al regreso del paseo, por la vereda del río, escuchando el croar de los anfibios , conecto de nuevo la tele, y huyendo de programas basura me pongo al Ferreras de la sexta que alza la voz al hablar y, me veo a la Cifuentes, alto cargo de Madrid perseguida por las calles, “ supuestamente acusada” de algo que me indigna hasta el hartazgo; pagándose honores y otros títulos sin machacarse la testa, y yo, sumando otoños a las puertas cada año, de acceso a la Universidad, para realizarme en la carrera de mis sueños antes de emprender, por la edad que se aproxima “esa otra carrera” al país del nunca jamás.

Si yo fuese mal hablada… pero no merece la pena… como decía mi padre; calladita pareces más buena, y esta gente que aun gobierna te “confiesa” en un plis play y te pone la etiqueta sin ningún tipo enmienda.

Qué bonita primavera que me trae y que me lleva, cuesta abajo cuesta arriba respirando sabia nueva. Las mimosas ya florecen, ya cuaja la almendra, las hortensias azuladas se combinan con las aguas que los pies del Campello bañan.

Decía Miguel Hernández, paisano y poeta, de la primavera…

Me cogiste el corazón,Y hoy precipitaste su vueloCon un abril de pasiónY con un Mayo de celo.

Como de un fácil vergelSe apropian de ti y de míLa vehemencia del clavelY el vellón del alhelí.