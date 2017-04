Esto no es lo que habían prometido

Al hablar de vigas en ojo propio mientras se visualizan pajas en ajeno es posible realizar una lectura rápida sobre la gobernanza del Consistorio de San Vicente. Y hasta es posible que caigamos en la consideración de que lo que busca el PSOE es gobernar el municipio buscando otros socios, pues tal cosa es lo que parece que pretende el grupo que ostenta la alcaldía si analizamos la acción de cesar en sus cargos a dos concejales de Sí Se Puede justificando tal actitud en la supuesta ineficacia e inoperancia de estos e instrumentalizando las necesidades de los ciudadanos gobernados. El PSOE no puede justificar tal política de enfrentamientos aderezándola con engañosa publicidad sobre los beneficios que obtendríamos derivados de un gobierno que, bajo su exclusiva y a través de su fatiga e impenitente desvelo, solo se dedica a solventar nuestros problemas y los de la ciudad. Sin embargo, y aceptando pulpo como animal de compañía, es decir cuatripartito como forma de gobierno, la democratización de los procedimientos municipales, la adecuada trasparencia en su gestión y la cercanía a la ciudadanía no supone en modo alguno solucionar los problemas de esta ciudad y de sus ciudadanos. Las soluciones necesitan además arrojo, valentía, consenso y decisión para poner los medios necesarios a su servicio. Eso es lo que prometieron.

Pero el PSOE es así: se postula redentor mientras intenta convencernos de tal beneficio mediante el ejercicio de un tipo de poder que la ciudadanía ya creía amortizado. Gobierno y gestión que según ellos deberían ser apoyados, cual amante complaciente, por el resto de formaciones políticas que conformaban el consenso necesario. Consenso, del que prescindieron desde el principio y no la obediencia que pretenden en la actualidad, y que era necesario para sacar adelante cualquier propuesta o moción.

Estamos hablando de una formación que cada vez recibe menos apoyos electorales en nuestra ciudad. En las últimas elecciones recibió menos de un 20% de votos. Y sin embargo, ostentando la alcaldía, ha ido limando las afinidades tanto como eliminando competencias y concejalías a otros grupos municipales malbaratando un consenso que en demasiadas ocasiones no ha hecho más que producir ruido por más nueces que se nos quiera vender para regocijo insano de un PP que cree refrendada su gestión y su (des)hacer cotidiano añorando cual plañidera política esa época fallida de su paso por el poder municipal. Se podría desprender, por tanto, que el beneficio del ciudadano ha sido siempre el impulsor de todas las políticas municipales surgidas de dicho consistorio mediatizadas e inspiradas incansablemente por el PSOE dando la errónea imagen de que es el único que se ha preocupado por mantener activa la llama que conformó el gobierno cuatripartito ahora convertido en tripartito.

"El bipartidismo ya no volverá, es solo un espejismo en la retina de los sedientos de poder caracterizados sustancialmente por una ceguera que no acepta la realidad de la política y del tejido social actual"

Decía al principio lo de posible porque no sé si esa es la auténtica pretensión del citado grupo. No sería extraño considerar que a imagen de una parte de sus representantes nacionales, desnortados tanto en sus políticas sociales y económicas como en la capacidad de encontrar alternativas creíbles a una socialdemocracia herida y falta de liderazgo, el PSOE sanvicentero intentase dar la imagen de una fortaleza que no tiene y de una cohesión que añora y publicita pero no convence. El bipartidismo ya no volverá, es solo un espejismo en la retina de los sedientos de poder caracterizados sustancialmente por una ceguera que no acepta la realidad de la política y del tejido social actual. Es por ello que la situación política en el Consistorio de San Vicente, surgida tras el cese de los concejales delegados de Si Se Puede por parte del alcalde en las áreas de Recursos Humanos y Contratación, ha sido la última demostración de su permanente enfrentamiento y escasa visión de futuro. Muestra evidente de ese orgullo mal interpretado por los socialistas y de la negación del consenso que tanto necesita este municipio.

La situación actual nos preocupa pero más lo que puede devenir de seguir en esa política de enfrentamientos y cuyo resultado final no puede ser otro que pervertir la voluntad del ciudadano de San Vicente expresado en las urnas, aquella que mandó al PP hacia un tránsito sin retorno al desierto de la providencia y al rechinar de dientes. Se nos prometió una nueva etapa política, con una praxis muy diferente tanto en las formas como en los contenidos. Se nos dijo que el trabajo municipal tendría más transversalidad y variación, más pluralidad y mayor énfasis negociador. Pero todas estas prerrogativas han sido trastocadas progresivamente convirtiendo la rimbombante estabilidad en una frágil declaración de intenciones. Sería de malpensados, y por ello no lo haremos, intuir que la dirección del Partido Socialista de San Vicente este creando el contexto adecuado, el clima de crispación necesario que le permita justificar la ruptura del pacto y su acercamiento al PP y Ciudadanos en consonancia con la línea defendida por Susana Díaz y el resto de barones socialistas.

No creo que el pacto de gobierno se rompa. Esperemos que Sí Se Puede y Guanyar tengan la templanza suficiente para soportar el asunto o el escarnio que supone que concejales delegados sean imputados de inoperancia e ineficacia en sus puestos mientras que a los de otras formaciones, Compromís por ejemplo, se les redime después de haber eliminado en determinadas concejalías sus competencias, desdiciéndose de sus propias palabras.

Lo único cierto es que los ciudadanos de San Vicente seguimos absortos los acontecimientos sin entender lo que está pasando ni cuáles son los verdaderos motivos de estos casi constantes revuelos y enfrentamientos. Aquellos que siempre hemos creído en un pacto por los gobiernos de progreso, y San Vicente todavía es un buen modelo del mismo, no nos merecemos contemplar tal juego de tronos. La memoria es potente y todavía recordamos aquella moción de censura de 2001 que aupó al PP a la alcaldía. Por nadie que pase.