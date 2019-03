Duele, Isidro, tu muerte

Isidro ha sido un amigo. Un amigo muy cercano con el que he compartido dos periodos de mi vida muy intensos: mi paso por la concejalía de Cultura de 2007-2011 y mi primer mandato como Alcalde de Sant Joan de 2015 a 2019.

Los recuerdos de Isidro me llevan a la “excursión” que hicimos con mi coche para buscar elementos interesantes para el futuro Centro de Interpretación de la Huerta de Alicante a una finca de la familia de Conchi Sala cercana a Reixes, me llevan a las tardes en las que estaba en la Casa de Cultura catalogando instrumentos de la huerta o incluso radios, a charlas sobre la necesidad de transmitir a nuestras jóvenes generaciones la cultura del agricultor tradicional de la zona, nuestros planes para la formación de escolares en la plantación tradicional cuando se llevara a cabo la rehabilitación y puesta en marcha de la Torre Ansaldo como el mencionado centro.

ISIDRO BUADES

Como me gusta el trabajo en el campo, nuestras conversaciones eran casi siempre sobre poda, riego, injertos y la necesidad de conservar las esencias de nuestra herencia.

En vida le hicimos todos los homenajes que pudimos. Su aportación a nuestra memoria ha sido tan importante que tiene un espacio de libros que hablan de Sant Joan en la biblioteca municipal desde marzo de 2011, tiene una calle dedicada en Nou Nazareth desde 2010 y rotulada desde 2018 y fue declarado hijo adoptivo de la villa de Sant Joan d’Alacant en 2017, con motivo de su 25º aniversario como Cronista Oficial. Y su nombre será uno de los propuestos para nombrar el futuro Centro de Interpretación de la Huerta de Alicante.

Su muerte deja un vacío imposible de llenar. Por eso, para honrar su memoria y en señal de luto, he decidido no suplir su ausencia en el puesto de Cronista Oficial hasta al menos después de las elecciones municipales, para que una figura de consenso no sea utilizada como arma arrojadiza en un proceso tan intenso como el proceso de elecciones que se avecina.

En el pasado pleno municipal no pude contener las lágrimas al recordar su ausencia, y esperaba, infructuosamente que apareciera por la puerta.

Duele, Isidro, tu muerte. Te echaré de menos.