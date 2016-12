Despedida de Serafín Serrano

× Ampliar Serafín Serrano Torres

El día de hoy pone punto y final a mi condición de concejal en esta legislatura 2015-2019.19 meses de intenso trabajo y experiencia política que, por fuerza mayor, concluyen con éste... mi último Pleno.

Quiero aprovechar esta oportunidad que me brindáis para agradecer a todos, compañeros de corporación quienes, de una manera u otra, me habéis transmitido vuestro apoyo y afecto. 19 meses de trabajo común que han servido conocernos.

No es éste el foro ni el momento para exponer los motivos de mi despedida. Unas circunstancias que todos los presentes conocemos, y que me fuerzan a renunciar a mi acta de concejal. Un acta que nunca fue mía. Un cargo que no hizo más que materializar la confianza que, como cabeza de lista, depositaron en el partido que representaba 3,458 sanvicenteros y sanvicenteras. Confianza que tan sólo dos personas han sido suficientes para fulminar. Pero así es la política. Lo que unos pocos entienden como la “nueva” forma de hacer política.

Cuando me presenté a las elecciones, en mayo del año pasado, llevaba 25 años defendiendo los intereses de San Vicente. Trabajando por y para San Vicente.

En ese tiempo he conocido seis corporaciones y cinco equipos de gobierno. Y entonces consideré que era el momento de devolver a San Vicente, un municipio con el que estoy en deuda, y al que todo le debo, parte de lo que me entregó.

Y como todos los que estamos aquí, y se sienten identificados con estas palabras, quería devolver lo entregado representándoles con honestidad, con dedicación y entrega al margen de intereses personales. Con la tan aludida vocación de servicio.

Siento profundamente este momento. Adquirí un compromiso e hice una promesa. “El día que no pudiera desarrollar el trabajo que San Vicente me confió... me iría”. Y siento haber defraudado a quienes confiaron en mi y no haber podido completar mi objetivo.

Quería demostrar que se podía hacer política honestamente. Con integridad y con esa “vocación de servicio” y altruismo con la que tanto se nos llena la boca a los políticos.

Me voy con pena, pero con la satisfacción del trabajo (el que me han dejado hacer) bien hecho.

Quiero agradecer al pueblo de San Vicente del Raspeig el haberme dejado formar parte de su historia. De una nueva era política. Donde se materializa en un mismo equipo de gobierno la pluralidad de propósito y el consenso. Donde se hace realidad el pensar de un pueblo cuya madurez se plasma en esa pluralidad de ideas y en la aceptación de las mayorías en beneficio del bien común. De la verdadera democracia con el único objetivo de lo mejor para San Vicente.

Porque compañeros y compañeras. Hemos hecho historia.

Quiero agradecer a Maribel su paciencia ante mis preguntas, a mis compañeros y compañeras de debate televisivo en L'Alacantí TV los buenos momentos antes, durante y después de los mismos. Y sobre todo la amistad de algunos de vosotros que va más allá del ámbito político.

Porque aún en política, lo importante son las personas. Al margen de siglas o colores. Personas que debieran “darse” al servicio público con el único objetivo de ofrecer a quienes confían en ellos, además de honestidad e integridad política, humanidad.

Estoy convencido de que esa es la clave y la exigencia de quienes confían en nosotros para decidir, en este foro, cuestiones de futuro común.

Y llegado el caso, y permíteme Jesús que parafrasee tus palabras en nuestro último debate en televisión, no cierro la puerta a poder demostrar que mi compromiso no es baldío.

Porque fuera de imposiciones autoritarias, disfrazadas de canto de sirena, no dudaría en pactar con las personas. Al margen de ideologías políticas, siglas o colores. Personas que durante esta corta experiencia me han demostrado que son buenos políticos y políticas... y mejores personas. Con sus defectos y virtudes, con sus errores y aciertos, pero en definitiva con el firme objetivo de gobernar con integridad, pretendiendo lo mejor para San Vicente del Raspeig.

Y esta despedida no es un adiós. Es un hasta pronto. Porque sé que se puede hacer. Y todos nos equivocamos. Unos en su gestión y otros en los colores y compañeros con los que decide embarcarse en este viaje.

El hombre ha sido siempre así. Ha sido una cosa y luego otra. Se ha aventurado en un ideal.

Ideal que uno mismo agota o que otros han agotado.

Pero esa necesidad infrenable, basada en la experiencia y liberación, motiva que ensaye otro.

Las formas más dispares del ser han pasado por el hombre; pues el hombre es pasar, experimentar y aprender... con el fin último de ser mejor.

Pido al pueblo de San Vicente un voto de confianza para un gobierno que lo está intentando. En la pluralidad está la equidad. En el consenso está el beneficio del bien común. En la diversidad está el equilibrio.

Y animo a todos vosotros, representantes electos de los vecinos y vecinas de San Vicente del Raspeig, que no decepcionéis a un pueblo que no se lo merece.

Os suplico ese esfuerzo que San Vicente si que se merece.