Desde Podemos reivindicamos una mejora de la prestación de los servicios de atención a las personas

Recientemente leíamos una nota prensa del equipo que gobierno del PP de Mutxamel sobre la adquisición de un vehículo para el área social del municipio. Ante esta noticia, Podemos Mutxamel no ve que la compra del vehículo nuevo suponga la mejora de la prestación de los servicios de atención a las personas (Dependencia y servicios sociales). Es una herramienta más y necesaria, que no influye en el cómo se debe prestar la atención a las personas, y seguimos siendo de los que menos inversión destina en su presupuesto a esta área de los municipios de España. El cómo supone una implicación de mayor calado, este municipio solo cumple con los mínimos que marca la ley en dependencia y servicios sociales y ya está.

Y los incrementos a los que se refieren vienen impuestos desde Conselleria, y son incrementos de personal de equipo base, psicólogos y educadores sociales. Así que no se pongan medallas que no es por su voluntad política.

Donde sí cabria esa voluntad política sería en si ustedes hubieran querido participar del plan valenciano de inclusión y cohesión social, pero no lo han hecho. No ha habido voluntad del PP de estar entre esos municipios precursores en participar de este plan, como sí lo han hecho Benidorm, La Vila, Elx, Guardamar, Santa Pola, entre otros. Y no como en Mutxamel, que no lo harán, hasta que sea de obligatorio cumplimiento.

Pese a la insistencia de Podemos Mutxamel en afirmar reiteradas veces que éste no solo es problema de esta área, sino que es un mal endémico de este equipo de gobierno. No presentar los presupuestos de 2019, no solicitar subvenciones o ayudas, participar de planes de desarrollo, o por nombrar algunos más concreto, no forma parte del Consejo Rector del Pacto por el Empleo de la comarca de L'Alacantí. Mutxamel no ha crecido durante esto últimos 4 años.