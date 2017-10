Crisis política en Sant Joan

Así debe calificarse el momento político en el que nos encontramos. El responsable primero de ello tiene nombre y apellidos: Jaime Albero Gabriel, alcalde de Sant Joan por obra y gracia de un pacto de perdedores. Y es que lo que mal empieza, mal acaba. Aquel «Pacto de la Madrugá», firmado in extremis, como casi todo lo que hace este gobierno, hacía presagiar un futuro muy negro en la política local. El sustrato fundamental de ese pacto, la argamasa con la que pretendían unir proyectos tan distintos, no era otra que el odio patológico al Partido Popular. Y así les va.

Por si alguien no está todavía al tanto, o por si algún lector piensa que exagero, baste la narración sucinta de lo acontecido el pasado 28 de septiembre en el pleno municipal ordinario, en el que se sometían a votación los presupuestos del ejercicio corriente:

• Los socios de gobierno se enzarzaron en duras acusaciones cruzadas sobre los motivos y la responsabilidad del retraso de la presentación de los presupuestos municipales, siendo imposible distinguir quién formaba parte del gobierno, y quién de la oposición.

• En dicho pleno, PSPV, EUPV y Decido chantajearon políticamente al resto de grupos políticos: debían aprobar los presupuestos si no querían ser los culpables de las nefastas consecuencias de seguir sin presupuesto, como, por ejemplo, la pérdida de subvenciones. Reseña especial merece la intervención del portavoz socialista, Antoni Manel Giner, muy en la línea de la política de nuevo cuño, de la política adolescente, que apela a los sentimientos y se basa en el «postureo», prescindiendo del rigor y de la seriedad exigibles a un gestor público.

• Los presupuestos fueron rechazados tras obtener sólo el apoyo de nueve concejales del total de veintiuno que componen la corporación local.

• Compromís anunció su salida del equipo de gobierno: las competencias delegadas de sus concejales tendrán que ser asumidas por los ediles del gobierno tripartito. Lo cual, francamente, me resulta aterrador a la vista de la hoja de servicios que han perpetrado hasta la fecha.

La no aprobación del presupuesto de 2017 y la ruptura del pacto de gobierno suponen un fracaso sin paliativos del alcalde Albero. En dos años y cuatro meses que lleva gobernando no solo se ha mostrado incapaz de gestionar con eficiencia y eficacia los recursos públicos, sino que también ha evidenciado su falta de aptitud y de actitud para regir políticamente los destinos del Ayuntamiento de Sant Joan. Por dignidad y responsabilidad Albero debería marcharse. Pero no lo hará. Como mal menor, este varapalo tendría que hacerle reconsiderar su deriva política basada en dinàmiques impositives y excloents (son palabras de su ex socio de gobierno Compromís).

En cualquier caso, es momento de que los vecinos de Sant Joan reflexionemos: ¿este alcalde y su equipo de gobierno son los adecuados para velar y luchar por nuestros intereses, para mejorar nuestras condiciones de vida, para construir nuestro futuro colectivo e individual?

Frente a la situación de parálisis política creada por Albero y sus secuaces, el Partido Popular ofrece a los santjoaners una oposición firme y responsable, basada en un proyecto coherente, y fundamentada en las premisas de lealtad, compromiso, trabajo y humildad. No nos ciega ningún prejuicio ideológico, tenemos vocación integradora, porque no tenemos otros intereses que los de nuestros vecinos.

¿Actuará de este modo el alcalde Albero a partir de ahora? ¿Ofrecerá diálogo a la oposición y estudiará con objetividad las propuestas que realicemos? ¿O bien intentará seguir gobernando a golpe de ocurrencia y prejuicio, marginando a quien no piensa como él? Por desgracia, nuestro futuro está en sus manos.

Josema Valverde

Secretario general Partido Popular de Sant Joan d´Alacant