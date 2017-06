Corrupción en la política

Un partido político, de hoy en día, tendría que ser moderno, coherente, honrado y eficiente, que trabaje para todos los españoles por igual, sin distinciones, por eso hay que vaciar, limpiar y dar lustre a las nuevas políticas y políticos. Hay que terminar con los Moix, lgnacio González, Soria, Bárcenas, Matas, Rato, etc, etc., operación Lezo, operación Taula, etc., etc., corrupción en la Comunidad de Madrid, Baleares, País Valenciá, aeropuertos sin aviones y sin pasajeros, pero que nos siguen costando millonadas, solo por su mantenimiento, Canal de lsabel II, etc., etc., etc., sobrecostes en la adjudicación de las obras contratadas, por no hablar de Cataluña, de la mafia Pujol, el que decía "España nos roba" , y de la madre superiora, que decía "Si no tenim ni cinc” y que iban con una mano delante y otra detrás. Por cierto ¿se acuerdan de la guardia mora que tenía Franco?, pues hoy en día todavía nos cuesta a los españoles, algo más de siete (7) millones de euros, que cobran los miembros o familiares descendientes de esta guardia.

Si conseguimos hacer esta limpieza general de todos los políticos, de cualquier color, no sólo podremos acabar con "barracolandia", como decía el Sr. Camps, sino que también tendríamos mejor sanidad, se podría pagar, lo que se les debe a los dependientes, se podría atender mejor a las personas mayores, etc. Es harto complicado, pero, si conseguimos quitar de en medio a todos los corruptos, a los que roban, a los que están en política para hacerse ricos, ¿cómo se puede conseguir?, se llama SOLIDARIDAD. La gente, cuando llegan las elecciones, se pregunta ¿qué hago? ¿a quién voto?, si todos son iguales, no seré yo quien les diga a quien tienen que votar, simplemente decirles que todos no son iguales, ni mucho menos, yo les preguntaría a toda esta gente que tiene esta duda, que es lo que hacen en su vida cotidiana cuando, por ejemplo, necesitan un fontanero, electricista o mecánico, y después de pagar un servicio o arreglo, no es satisfactorio o está mal hecho o mal arreglado, cuando los necesitan otra vez, llaman al mismo o llaman a otro, yo lo tendría claro. Otro ejemplo, siempre nos quejamos cuando nos suben la gasolina, una forma sencilla para que la bajen, es que la gente ponga la gasolina de una marca determinada y dejen las otras vacías de clientes, en menos de una semana las que no tienen clientes, bajarían los precios rápidamente, para recuperar la clientela que se habría ido a otro sitio, eso es lo que llama solidaridad.

Si cuando vamos a votar hiciéramos lo mismo, puedo asegurar que la política y los políticos cambiarían radicalmente. Es difícil, hay que tener en cuenta que la derecha tiene una telaraña muy bien montada, en toda España, y por mucha corrupción que salga un día tras otro, tienen un porcentaje de votos asegurados, como ya dijo, en su momento, un dirigente del PP, pero si somos solidarios, podemos vencer y eliminar la corrupción y meterlos en la cárcel, hasta que devuelvan todo lo robado. Los votantes tenemos la última palabra. ESTO SE LLAMARIA SOLIDARIDAD.

Vicente Gosálvez