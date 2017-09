Escrit de renuncia de les competencies delegades dels regidors de Compromís

EXPOSEM

Que arran els resultats de les eleccions al maig de 2015, s’obrí un nou escenari polític al municipi de Sant Joan, on cabia la possibilitat de formar un govern plural basat en el diàleg i el consens. Per este Govern Compromís apostà decididament assumint una gran responsabilitat i un paper actiu en la reconstrucció del municipi i les seues comptes. La nostra presència ha estat fonamental per reordenar les prioritats urbanístiques del nostre poble, millorar la seua gestió financera, recuperar la gestió pública del servei de neteja d’edificis públics, apostar per les polítiques mediambientals, la participació i, en definitiva, per una gestió honesta, pròxima i rigorosa dins d’una aposta per un municipi sostenible i que mira al futur sense oblidar la seua pròpia identitat.

A pesar de tot l’anterior, portem pràcticament des dels inicis de la legislatura patint el tarannà autoritari i dèspota del senyor Alcalde. En les divergències mai ha optat pel diàleg, sinó per la confrontació, per fer ús de la seua posició política per pressionar, fugir del debat, manipular i jugar a esgotar els temps amb opacitat i la política dels fets consumats.

Des de Compromís entenem que un govern plural requerix d’una figura de consens, que aporte serenitat i que, respectant les divergències, sàpiga ser justa i dialogar amb totes les parts per tal de conformar un equip cohesionat que puga treballar pel nostre poble. Amb Jaime Albero només ens hem trobat, per a la nostra sorpresa, amb una figura intransigent i sense criteri incapaç de liderar cap projecte per a Sant Joan; una persona obsessionada pel control del poder que ha fet ús de la institució que governa de manera completament partidista i excloent amb la resta de socis del govern. Ens trobem davant un alcalde que no té majoria i que va demanar el vot a favor de la resta de forces polítiques per a després actuar la resta de la legislatura com si tinguera majoria absoluta, imposant sense diàleg els seus posicionaments i acusant d’obstaculitzadores les veus discrepants com la de Compromís, que ha intentat, dins la lleialtat institucional que pertocava, ser crític, honest i no entrar en esta dinàmica de submissió que ha pretès sempre l’alcalde.

Els últims mesos estes dinàmiques impositives i excloents s’han agreujat, arribant Albero a irresponsabilitzar-se de competències que li són pròpies, saltar-se els regidors competents de Compromís per tal de donar ordres contradictòries a funcionaris, desautoritzar públicament el treball de regidors del govern i boicotejar actes organitzats per les regidories que gestionem. Tot açò ha derivat en un deficient funcionament de l’equip de govern i un ús inadequat dels recursos públics i de les potestats municipals sense una preocupació per part d’Albero com a responsable màxim de la institució local.

Des de Compromís no ens hem resignat mai a funcionar d’esta manera i hem intentat acostar postures, però ens hem trobat sempre amb una voluntat de confrontació i culpabilitzadora dels conflictes (l’objectiu no semblava buscar solucions, sinó culpables). La submissió a l’alcalde sense matisos ha sigut l’única opció damunt la taula per als socis d’este govern.

Per tot allò dit anteriorment, vistes les dinàmiques de confrontació constants, l’opacitat i autoritarisme amb els quals se pretén funcionar i l’aposta per dinamitar el consens, incomplir el pacte d’investidura i no respectar el pacte de repartiment de regidories, ens veiem obligades a renunciar les competències delegades.

Així, per tant,

SOL·LICITEM

Que tenint per presentat aquest escrit i per fetes les manifestacions contingudes en el mateix, previs els tràmits que procedisquen, ens siga acceptada i tramitada la nostra renuncia a les competències delegades:

Josep Llorenç Roman Tena Sergio Agueitos Soriano

Alba Lledó Vilaplana