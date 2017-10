“Dolidamente” Federal

La cuestión catalana no es un drama histórico (decía Manuel Azaña en 1932);es un problema político. “La solución que encontremos ¿va a ser para siempre?”, se preguntaba delante de las Cortes republicanas: “Pues, ¡quién lo sabe! Siempre, es una palabra que no tiene valor en la historia, y, por consiguiente, no tiene valor en la política”.

Después del 1-O, tras la demostración de que los dos bandos enfrentados no van a cejar en su empeño, ¿qué podemos esperar?. ¿Declaración de independencia unilateral, detención de dirigentes políticos...? Pase lo que pase no va a zanjar un problema que, en mi opinión, teniendo solución, no la tiene, porque la razón ha sido sustituida por la emoción más irracional: los nacionalismos.

El debate sobre el problema catalán, tras el 1 de octubre no puede seguir siendo abordado únicamente desde su aspecto normativo. Todos conocemos que sucedió tras la aprobación del Estatut d'Autonomía de 2006 y la derogación de alguno de sus artículos por el Tribunal Constitucional; todos sabemos quien o quienes se opusieron a un Estatut que venía a impulsar una reforma de la constitución en cuanto a la estructura territorial. Pero, como decía Manuel Azaña, ¿ lo que se proponga será, no para siempre, sino simplemente posible?. La gente de bien, los y las que quieren una solución de un problema político que tiene proyección jurídica piden (exigen) una solución dialogada pero, estando todos de acuerdo en que la solución es el dialogo, ¿de qué hablar en estos momentos?. Joan Saura planteaba en el marco del Estatut de 2006 algunos objetivos que, pese a todo, parecen continuar vigentes para el catalanismo político: Clarificar y mejorar las competencias; incorporar un título de derechos y deberes y de principios rectores de las políticas públicas; avanzar en la definición y protección de elementos fundamentales de la identidad de Cataluña; garantizar la participación de la Generalitat en órganos decisivos del Estado y en la Unión Europea; y mejorar la financiación. ¿Estas serían las condiciones para hablar del nuevo encaje de Catalunya en un nuevo marco territorial?. Estas legítimas reivindicaciones indudablemente tendrían un coste para el resto de comunidades, por lo que, ¿estarían dispuestas el resto de comunidades a asumir dicho coste?.

El desarrollo federal parece que es una propuesta sensata, pero para hablar de federalismo, en primer lugar hay que dotar a ese término de un sentido; de un sentimiento del que hasta ahora carece. No es tarde, pero se llega tarde. Poner sobre la mesa una propuesta clara y concreta, debatirla socialmente en las distintas regiones y llegar a un acuerdo equilibrado donde nadie se considere menospreciado podría ser una solución pero, ¿la aceptaría cataluña en el marco de ese deseable estado federal equilibrado y solidario?.

Termino. El gobierno de la derecha ha incrementado el "problema catalán" con cada "no decisión que no ha tomado". Y lo ha hecho con la mirada puesta en el "granero" de votos que su "españolismo" le pueda acarrear. La defensa del estado de derecho debe hacerse desde la convicción de que éste es el único marco posible, pero ni inmutable ni monolítico.

Es el momento de sacar del cajón la Declaración de Granada acordada en el consejo territorial del PSOE de 2013 y desarrollarla. Ningún otro partido está en disposición de dialogar más allá del si o no a un referendum pactado, por lo que, apelar al "seny" del pueblo catalán con un propuesta federal de convivencia creo que es el último recurso que queda. Y para ello, personalmente considero que solo el PSOE está en disposición de ser el instrumento político a través del cual avanzar, sin exclusiones, en ese necesario pero complejo esfuerzo de entendimiento más allá de perniciosos tópicos nacionales. Y lo es por la capacidad de dialogo sin complejos que la socialdemocracia española ha desarrollado con cualquier interlocutor, sin exclusiones ideológicas que condicionen un acuerdo donde todos los actores son necesarios para dar solidez a una posible propuesta de entendimiento.

Quizá tuviera razón Ortega y Gasset cuando decía en las Cortes Republicanas aquello de: “Llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros, dolidamente, no lo discuto; pero eso, el conllevarnos dolidamente, es común destino”.