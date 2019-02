× Ampliar Almudena Rico, Directora de Campaña PP Sant Joan d´Alacant

Almudena Rico

Directora de Campaña PP Sant Joan d´Alacant

Con una llamada en la que se me preguntó, “¿te animas?”. Así empezó todo. Así fue como volví a participar en una campaña en la que Manuel Aracil era el candidato a la alcaldía de Sant Joan.

Le había apoyado en la de 2003, como simple afiliada, y no dudé en volver a hacerlo en 2011, cuando volvieron a contar conmigo. Me ilusionaba participar en el proyecto de una persona que es santjoaner de pura cepa, Manolito, el del Bar Pepe. Un hombre querido por la gente del pueblo, que se vuelca en tratar de mejorar todo aquello que está a su alcance, que disfruta paseando por sus calles y haciendo tertulia con todos los que se va encontrando por el camino.

No podía decirle que no, imposible. Desde entonces, he aprendido mucho a su lado. Gracias a él he conocido el mundo de la política; su lado malo, que lo tiene, y el lado bueno. Él me ha enseñado a escuchar a las personas, a tratar de entender sus necesidades y de hacer todo lo posible por satisfacerlas. A poner el corazón en todo aquello que hacemos porque él dice que cuando las cosas se hacen desde el corazón, se nota.

Durante este tiempo he visto crecer el grupo de compañeros que se han unido a este proyecto, al del Partido Popular. Hay personas que están desde el principio y otras que han ido llegando a lo largo de estos años, ¡y muy bienvenidos sean!

Tras todos estos años, que no son pocos, de aventuras y desventuras afrontamos un nuevo reto electoral, con un equipo unido, cohesionado, con gran variedad entre sus miembros, tanto de experiencia (no diremos años para que no se enfaden los más mayorcitos) como de maneras de ver los distintos ámbitos de la vida y la sociedad. Sin duda, un proyecto apasionante. Con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros por y para los demás.

En esta ocasión, Manolo ha confiado en mi persona para ser la responsable de la campaña electoral, designación que asumo con mucho respeto, pero también con la tranquilidad de saber que junto a mí hay un gran equipo, siempre abierto a recibir a nuevos miembros.

Si crees que nuestro pueblo no puede seguir así y necesita un cambio, si te gusta trabajar en positivo y, como a nosotros, te mueve la ilusión por Sant Joan, no lo dudes. Es el momento; por lo que soy yo ahora quien te pregunta... ¿Te animas?