¿Historietas o progreso para el fútbol en Sant Joan?

Estatutos del Club de Fútbol de Sant Joan modificados en 2.006: Art. 1º.- El Club Deportivo Sant Joan es una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar propia, que tiene como fin exclusivo el fomento y la práctica de la actividad deportiva en el ámbito federado.

× Ampliar Santiago Román. Concejal Deportes Ayto. Sant Joan. Portavoz Grupo Municipal Decido

Art. 7º. En su funcionamiento el Club se regirá por principios democráticos y representativos y la soberanía plena residirá en la Asamblea General.

Dicho esto, mucho es lo que se está vertiendo desde las filas de la oposición, concretamente desde el PP, sobre si el Club de fútbol se ha vendido, si se va a privatizar o incluso que no están informados al respecto, cuando el pasado 4 de julio se realizó por parte de este concejal una reunión informativa, tanto con el Portavoz de Ciudadanos, como con un concejal del PP, con el objeto de explicarles el proyecto que la nueva Directiva quiere realizar en nuestro municipio.

El Club de fútbol ha cambiado de Directiva en base a sus estatutos como tantas veces lo ha hecho, con la particularidad de que la nueva Directiva ha entendido la necesidad que tiene una base de más de cuatrocientos niños para así comprometerse a construir un nuevo campo de fútbol que siempre será de titularidad municipal.

Como siempre he dicho, la propuesta la cojo con pinzas, desde el Ayuntamiento queremos hechos, no palabras, así que desde Deportes y desde la nueva Directiva nos hemos puesto a trabajar ya para que puedan materializar una propuesta tan importante.

Desde que en 2.014, el anterior concejal de Deportes (PP), tomase la decisión de otorgarle al Club la gestión del deporte base en detrimento de las Escuelas Deportivas, sumió al Club en una situación financiera que con el transcurso de estos años se ha hecho insostenible, y ha sido precisamente la nueva Directiva la que ha liquidado esa deuda desde el primer minuto.

Desde aquí también mi reconocimiento y esfuerzo, que ha sido enorme, a la Directiva saliente, a Pepe, a José Luis, a Jorge y a todo su equipo.

Respecto a la modificación del nombre del Club y de su escudo, hecho que desde el PP se ha puesto el grito en el cielo, recordar la soberanía que tiene la Asamblea General del Club para aprobar ciertas decisiones.

Donde sí que he intervenido como concejal de Deportes, es en que modificasen las siglas “S.J.” por el nombre que identifique a nuestro municipio, es decir, Sant Joan, y dicho y hecho por parte de la nueva Directiva. Señores del PP, renovarse o morir, aunque es obvio que de renovación entienden poco pese al fuego interno que tienen en sus filas.

Pero, ¿qué le sucede a este PP tan desconocido? ¿Estaban dispuestos hace apenas tres años a que el Club pasara a denominarse UCAM Sant Joan y ahora ven un problema en modificar el nombre del Club? ¿Le ponían alfombra roja a darle gratuitamente la titularidad de 22.283 m2 de suelo del Polideportivo a una Universidad privada y le pretenden cerrar las puertas a una Directiva que viene a construir un campo municipal en ese mismo suelo? Y que conste que desde Decido somos partidarios del proyecto UCAM, pero no a cualquier precio.

Aprovecho para recordar otras exigencias que desde esta Concejalía hemos realizado a la nueva Directiva del Club, como el abaratar considerablemente el precio de las nuevas equipaciones o el compromiso, que quedará plasmado, de no aumentar las cuotas de las bases. Y dicho y hecho también por su parte. Asimismo, por parte de la nueva Directiva se han comprometido a mantener a todos aquellos técnicos que quisieran continuar en el Club, respetando por supuesto las incorporaciones que ellos efectuasen, como las de tres ex herculanos de renombre como Eduardo Rodríguez, LLedó y Marí.

En definitiva, el Ayuntamiento debe ser cauteloso pero a la vez no puede poner obstáculos a las oportunidades que puede tener el fútbol en San Juan. Todo acuerdo se plasmará sobre el papel para poder exigirlo en cualquier momento a la nueva Directiva, reflejando como condición sine qua non las máximas garantías para el deporte base, nuestro principal objetivo. Y por supuesto, si el campo nuevo es alguna vez realidad, este Ayuntamiento no pondrá la primera piedra por todo lo grande, sino la última.