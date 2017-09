Vuelta al Cole: Escuelas Infantiles de Sant Joan d'Alacant

Nuestros peques ya no tendrán excusas para volver de las vacaciones.

E. I. Peques

Como cada curso esperamos el inicio con gran ilusión.

Queremos poner en práctica nuestra amplia experiencia y la renovación de aprendizajes propuesto por nuestro equipo educativo. Con esas ganas de trabajar en armonía, con profesionalidad, exigencia y mucho cariño empezamos en septiembre.

Nuestro objetivo principal “Hacer feliz a vuestro hijo, estimulando globalmente su desarrollo”, es fácil conseguir en peques. A través del juego, actividades, normas, rutinas, besos y abrazos, lograremos que cada niño disfrute siendo el protagonista en todo momento. Conocerá el maravilloso mundo musical, se expresará a través de las artes plásticas usando múltiples materiales, descubrirá por él mismo todo lo que es capaz de hacer, participará y disfrutará con las representaciones de teatro, se iniciará en el conocimiento de idiomas, adquirirá conceptos, crearemos hábitos de higiene, alimentación, sueño, rutinas, normas, que interiorizará sin dificultad. Diariamente, tendrá la suerte de disfrutar de un amplio espacio al aire libre, en plena naturaleza, donde gateará, aprenderá a caminar o correrá, jugará con los columpios, bicicletas, casitas, correpasillos y pelotas. Haremos murales y talleres variados. Se le educará a cuidar de los diferentes animales que tenemos, donde participará dándoles de comer, de beber e incluso de su limpieza. Las educadoras son su modelo y junto a él, tendrá la oportunidad de sentirse protagonista.

Será feliz de forma dinámica, divertida y con mucho cariño, descubrirá todo lo que es capaz de hacer por él mismo. Todo ello es una pequeña pincelada de cómo los niños en peques, disfrutarán a lo largo de un maravilloso curso. Peques, es un Centro de Educación Infantil, autorizado y parcialmente subvencionado por Consellería de Educación código de centro nº 03018720.

Conchi Soler, Directora y Psicóloga de Peques.

C.E.I. Mar de Soles

Iniciamos con la misma ilusión que siempre un curso más. Nuestro objetivo es seguir innovando, pero desde una reflexión pedagógica que responda a la escuela que somos. Seguimos apostando por metodologías que respetan las necesidades de los pequeños y utilizan el juego y las emociones como hilo conductor. Cada niño es único, cada uno tiene unas inquietudes y unos ritmos de aprendizaje diferentes y respetarlos y acompañarlos es imprescindible para su futuro. Nuestra labor será poner la atención en desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas, pero también las emocionales.

Observar a los niños, ver qué les motiva y en función de esto, poner a su disposición objetos y experiencias que les despiertan la curiosidad, la imaginación, las ganas de aprender y crear. También ofrecerles ambientes seguros, que les den autonomía y libertad y que refuercen su autoestima.

Feliz inicio de curso y felices fiestas a todos.

Marisol Planelles Ivorra

Guardería 1,2 y 3 Juega, Crece y Aprende a la vez

DE LAS EMOCIONES” Este curso vamos a emprender juntos un viaje por las emociones, de la mano de la exploradora de la montaña de las emociones Macrina Soler, psicóloga de nuestro cole.

En donde nos vamos a divertir un montón y a aprender mucha inteligencia emocional.

¡La inteligencia emocional, es la llave de la FELICIDAD!...Así que, con la mochila cargada de conocimientos y muchísima ilusión, ¡¡emprenderemos el viaje hasta la cima de la montaña de las emociones!! Hasta llegar a la cima, iremos pasando por paradas muy importantes. En esta excursión, encontraremos varios personajes muy simpáticos, que nos harán el camino mucho más entretenido, y nos enseñarán mucho. Mientras viajamos, casi sin darnos cuenta, también aprenderemos: autoestima, comunicación, relajación, tolerancia, iniciativa,…¡¡ y mucho más!!.

1, 2 y 3 ...juega, crece y aprende a la vez

C.E.I. Neptú

Había una vez una estrellita que quería ir a la escuela, siempre miraba a los niñ@s acudir a ese lugar que le fascinaba.

Cuando se hacía de noche miraba la escuela y solo deseaba estar en ella. Tanto y tanto lo deseó que una Hada le dijo: He escuchado tu deseo y he decidido hacer realidad tu sueño, pero antes de ir a la escuela, primero llegarás a los brazos de una mujer que llamarás mamá y un hombre que llamarás papá, que te querrán mucho y te buscarán una escuela muy bonita, también tienes que saber que en la tierra tendras hambre, frío o calor, te pondras malita, tendras miedo y muchas otras cosas...

¿Estás dispuesta a ser niña? la estrellita respondió: Si señora, puede ser que padezca todo lo que me has dicho pero tendré unos papás que me cuidarán y sabrán elegir la mejor escuela para mi. -Concedido - dijo el Hada.

Al instante a la estrellita le salieron bracitos, piernecitas y sintió mucho frío y miedo, pero todo pasó cuando sus papás la abrazarón. La estrellita fue creciendo y sus papás la llevarón a la escuela donde aprendió dibujar, compartir, jugar con niñ@s y muchas cosas más. Así que estais invitados a conocernos, "igual Neptú es la escuela que buscais para cuidar de vuestras estrellitas".

Espero que os haya gustado...

