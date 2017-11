Un proyecto Erasmus+ encaminado a conseguir una sociedad más igualitaria

El IES Lloixa ha presentado su programa Erasmus+ que desarrolla junto con otros centros de diferentes países europeos y en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Los docentes del IES Lloixa, M. Carmen Sánchez, Conrado Gallent y Raquel Llopis responsables de la puesta en marcha de su proyecto Erasmus+, junto a la coordinadora de igualdad del centro Faz Martín, han presentado dicho programa en el salón de plenos municipal junto al Alcalde, Jaime Albero y a la Concejala de Igualdad, Clara Rodríguez y, en presencia también del resto de docentes de los diferentes centros de los países que participan del mismo. Se trata de “un proyecto europeo que lleva por título Are the gender stereotypes determining an inegalitarian society? y en el que se han establecido lazos de colaboración con centros educativos de Rumanía, Francia, Italia y una institución gubernamental turca encargada de la gestión de los proyectos educativos en su país” según ha explicado Rodríguez.

El objetivo de dicho programa es que el alumnado participante tome conciencia de cómo los estereotipos de género que impregnan nuestra sociedad condicionan los patrones de comportamiento de mujeres y hombres y las relaciones sociales, familiares y culturales. Desde el IES Lloixa han expresado que “la voluntad que tenemos es de que, a través de esta experiencia, contribuyamos a lograr una sociedad más justa e igualitaria y que la violencia de género y machista desaparezca por completo. Es un objetivo ambicioso, pero es necesario que desde el ámbito educativo nos lo planteemos y lo abordemos. Y ésta pretende ser una muestra de lo que podemos hacer desde un centro como el nuestro”. Para la puesta en marcha del proyecto se han dispuesto diferentes actividades, talleres, así como intercambios culturales. Al respecto, los responsables de esta experiencia han destacado que “las diferentes sociedades de los países implicados tienen muchas cosas en común. Somos muy semejantes y, por desgracia, la desigualdad de género está presente en todas, por ello hemos establecido este objetivo que también es común y para llegar a él lo hacemos a través de la educación, puesto que es una de las armas más poderosas que tenemos para cambiar la sociedad”.

Para poder llevarlo adelante, se cuenta con la colaboración de diferentes entidades. Por un lado la Unión Europea que subvenciona una parte del proyecto y por otra parte, el Ayuntamiento que ha mostrado su compromiso por apoyar esta iniciativa. Según ha apuntado la concejala “estamos convencidos de que es un proyecto necesario y muy completo y tras conocerlo acordamos que daríamos apoyo al mismo, en la medida de lo posible. Económicamente estamos valorando la aportación que podremos hacer y, por supuesto también cuenta con nuestro reconocimiento institucional y la colaboración que sea necesaria en diferentes actividades que el proyecto requiere”. En este aspecto, los docentes se han mostrado muy satisfechos y agradecidos con el consistorio “por la sensibilización y colaboración mostrada para con el proyecto”.