El Ayuntamiento de Sant Joan destina más de 32.500€ a las becas de comedor escolar

Se han concedido un total de 133 becas de comedor escolar dirigidas al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, lo que supone un aumento del 17´69% con respecto al curso pasado y un total de 20 alumnos más becados.

El Ayuntamiento de Sant Joan registró 181 solicitudes para la beca de comedor de alumnos de los diferentes centros escolares de Sant Joan de las cuales 133 se han concedido y 48 han sido denegadas por diferentes motivos que les excluían de la convocaría, tales como no estar empadronado en el municipio, presentación fuera de plazo, no haber justificado debidamente la imposibilidad de presentación a la ayuda de la Consellería de Educación o no haberla solicitado simplemente, falta de documentación, ser beneficiario ya de la ayuda de beca de comedor de la Consellería o ser alumno de un centro privado o concertado.

La cantidad total para estas becas ha ascendido a 32.565´79€ siendo becados los alumnos de los centros públicos, Cristo de la Paz, Lo Romero y Rajoletes que en la baremación tenían entre 1 y 9 puntos.