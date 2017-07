Polémica reforma de los juegos infantiles del Polideportivo Municipal

El Ayuntamiento de Sant Joan, desde la concejalía de Deportes que dirige el edil Santiago Roman, ha acometido recientemente la reforma total de los juegos infantiles del Polideportivo Municipal. La reforma ha consistido en la colocación de un pavimento adecuado para evitar posibles lesiones, ya que el suelo original era de tierra. Además se ha procedido a la sustitución de los bancos de hierro por unos homologados, se han arreglado los columpios que había y se ha añadido un columpio nuevo. Por último se ha vallado el perímetro de la instalación por motivos de seguridad. “Era necesario la renovación urgente de este parque infantil en el que los niños se estaban dejando las rodillas”, explicó el concejal de Deportes Santiago Román.

El Ayuntamiento pidió presupuestos los cuales rondaban los 20.000 euros. Finalmente se optó por comprar el material y que la obra la realizara personal municipal por lo que se abarató el proyecto en 10.000 euros.

Polémica por la realización de las obras

En el último pleno el concejal del Partido Popular Victor García Berenguer llegó a acusar al concejal de “prevaricación” por esta actuación ya que la empresa concesionaria del restaurante del polideportivo presentó como mejora en la licitación de la explotación del negocio la mejora y mantenimiento de los juegos infantiles. En opinión del edil popular la obra tendría que haber sido realizada por la empresa y no por el Ayuntamiento.

El concejal Santiago Román explicó que a su requerimiento la empresa sí que habría realizado dichas labores de mantenimiento, no así durante la legislatura en la que el propio Victor García fue concejal. No obstante, según el edil, dicha mejora no le dio ningún punto a la hora de concederle la gestión de la instalación por lo que no entró en valoración y por lo tanto no es su obligación realizar la mejora. “Se trata de una instalación municipal y lo que hemos hecho es mejorarla para disfrute y seguridad de los niños”, explicó Román.