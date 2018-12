Pinchazo del Handbol VILLA ANTONIA Sant Joan en Torrevieja (23-19)

El Handbol VILLA ANTONIA Sant Joan disputó en la pista del B.M. ILICAR Mare Nostrum Torrevieja un partido vibrante como se esperaba por parte de todos y que el equipo santjoaner no dió la mejor versión de esta temporada, con un inicio de partido con muchos errores no forzados y con un gran desacierto anotador por parte de los lanzadores. El primer gol llegó en el minuto 13 y eso hizo ir por detrás del marcador demasiado pronto. Se encontró un equipo torrevejense muy bien plantado en el campo y con una gran defensa, llegando a maniatar al pivote santjoaner que en ocasiones debieron ser cortados por la pareja arbitral, que no tuvo tampoco una gran actuación. Aun así un tiempo muerto visitante, dió la vuelta al marcador hasta colocar un 6-7 en el marcador pero que fue un espejismo y que se llegó al descanso con un 11-9 en el marcador.

Tras la reanudación el equipo local apretó su defensa y continuó con su juego lento y eso no benefició al equipo visitante que no supo dar la vuelta al marcador y se mantuvo vivo en el partido y solo en los minutos finales, al vaciar la porteria y cometer un par de errores puso la diferencia en el marcador, que no hubo en el 40 x 20. El Handbol VILLA ANTONIA Sant Joan acusó en exceso la baja del cancerbero Diego Moyano que obligó la defender la porteria santjoaner al juvenil Manel Moltó, que estuvo solo ante el peligro por tener también el tercer portero de la plantilla Carlos Gonz·lez sin poder actuar en pista. Una derrota que no empaña la gran primera vuelta del equipo santjoaner.

El Handbol VILLA ANTONIA Sant Joan sigue una semana más líder de la clasificación con 20 puntos, gracias a los pinchazos de sus perseguidores B.M. Elche Vulcanizados Alberola, B.M. Maristas Algemesí y Handbol Eivissa, sumándose a la tripla perseguidora el HORNEO Sporting. Una competición la de este año, de lo más emocionante de los últimos años y que está albergando grandes partidos de balonmano.

Esta semana el equipo de santjoaner afronta el parón navideño siendo lider y a la espera de la última jornada de la primera vuelta, que será ya el sábado 12 de Enero cuando recibirá en la Bombonera al B.M. LEVANTE Marni, difícil adversario que no en vano está situado a 4 puntos del equipo santjoaner. Los jugadores del Senior Nacional y los del 1™ Autonómica disfrutaron el pasado Sábado 22 de la ya tradicional Cena de Navidad celebrada en el Salón de Celebraciones VILLA ANTONIA donde la directiva agradeció a jugadores, cuerpo técnico y patrocinadores el esfuerzo realizado hasta la fecha y se brindó por acabar un 2018 siendo lideres del grupo E de la Primera Nacional.

B.M. ILICAR Mare Nostrum Torrevieja; (11+ 12): Dioceile, PÈrez, Gili (3), Guillamo, Ballester (4), Cabrera (4), Box (4), S·nchez (3), Mallols, Campos, Esteve (2), Guillen (1), LÛpez, Navarro, Campello (1) y Balashov (1).

VILLA ANTONIA Sant Joan; (9+10): Santi Alvarez (2), Jose Maho. Guillermo CastaÒo, Dani Toledo (2), Iv·n RÌos (3), Victor Llinares (1), Alejandro Capilla, Josemi LÛpez, Pablo MartÌnez (2), Juan Carlos Sampedro (1), Alexander Klyuchnikov (4), Juan Carlos Bricio, Alejandro Cutanda (1), Manel Moltó y Javier Giner (3).

Parciales 5m.: 2-0, 4-0, 6-1, 6-4, 6-7, 11-9, 13-12, 14-12, 16-15, 19-15, 20-18 y 23-19.

Arbitros: Victor Manrique y Eduardo J. Molina, de la Federación Territorial Andaluza de Balonmano.