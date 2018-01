Alberto de Oliveira, un salto hacia el infinito

Alberto es un entusiasta. Cuenta sus primeros pasos en el atletismo con la misma ilusión con la que relata sus opciones de participar algún día en unos Juegos Olímpicos. El atletismo es su vida, y no tiene reparos en coger la bici cada día para desplazarse hasta San Juan, donde entrena con el club de la localidad, para luego volverse de nuevo pedaleando hasta San Vicente, donde vive.

Comenzó a interesarse por el atletismo a los 14 años, como cadete de segundo año, cuando un profesor le animó a probar. Nunca había destacado, pero ello no le desanimó a intentarlo como fondista. “No adelantes en la curva”, le aconsejó su entrenador en la primera carrera que disputó, pero Alberto hizo “todo lo contrario”, explica entre risas. Aquel día dio el máximo, quedándose a 2 segundos de la mínima (600m) para el campeonato de España. Sin embargo, las medias distancias no acababan de convencerle y optó por probar como velocista. Ese vaivén duró hasta que entrenó por primera vez en un foso, donde se dio cuenta que lo que realmente quería hacer era saltar.

Como juvenil de segundo año seguía haciendo velocidad, pero su entrenador le retó a pasar de los 13 metros en triple salto, asegurándole que si lo conseguía, podría dedicarse a ello enteramente. Se quedó en 12`96m, por lo que tuvo que seguir combinando ambas disciplinas, incluso el salto de altura, que era preferible para reducir el riesgo de lesiones.

Alberto tenía madera de saltador y lo demostró consiguiendo las mínimas (triple y longitud) para el campeonato de España juvenil. Allí llegaba con los registros más bajos de casi todos los participantes, pero tras una discreta actuación en longitud y un nulo por exceso de tiempo en su segundo salto del triple, realizó el vuelo de su vida (hasta el momento) alcanzando los 14,12m y proclamándose sexto de España.

Objetivos

El año pasado siguió entrenando duramente para batir sus marcas. La guinda llegó en el autonómico de clubes junior, donde se proclamó campeón superando la barrera de los 15m. Sin embargo, este éxito no le hace pisar el freno, sino que está dispuesto a pulsar el accelerador más fuerte todavía en los próximos meses en los que se ha marcado importantes objetivos. “Hice la marca con 10 apoyos cuando lo normal son unos 18. Con una aproximación más larga podría alcanzar los 15 largos”, explica. Eso le permitiría conseguir la mínima para el campeonato de España junior (15,10m) que tendrá lugar el 17 de Febrero en Valencia. Pero antes intentará ser campeón autonómico y meterse en el podium también en longitud.

Mirando más allá, Alberto no descarta poder participar en unos Juegos Olímpicos, aun sabiendo que la mínima para ello ronda los 17m y la mínima nacional es 17,04m. En sus cálculos, en un plazo de 6 años podría optar a estar en unas Olimpiadas o unos mundiales. Por fe y entrenamiento no será, ya que el atleta sanvicentero es un verdadero apasionado de su disciplina. Se pasa horas y horas mirando vídeos de saltadores que le permitan mejorar. Su principal referente es el norteamericano Will Claye, que ha llegado a saltar 17.91m (el récord del mundo es 18.29m), ganando un bronce en Londres 2012 y otra plata en Río 2016. “Él fue el que me motivó para practicar el triple salto”, confiesa Alberto.

Perfil Personal

Alberto nació hace 18 años en Santo Tomé y Príncipe, un país africano formado por varias islas localizadas en el golfo de Guinea. Con 9 años se trasladó a San Vicente, tras una breve estancia en Alicante. Estudió en el colegio José Ramón García Antón y posteriormente en el IES María Blasco. Ahora ha comenzado un módulo de electricidad en el CIPFP Canastell y le gustaría dedicarse en un futuro a algo relacionado con ello.

Alberto nos confiesa otra de sus aficiones, “las acrobacias”. Le encanta hacer “mortales”, para desesperación de su entrenador, que temía que cualquier día sufriera una lesión que detuviera su progresión deportiva. “Una vez intenté la doble mortal hacia adelante y me salió. Quise repetirla pero me caí haciendo el escorpión. El dolor de columna me duró semanas y eso fue el ultimátum que me llevó a dejarlo”.

La otra manía es menos peligrosa. A Alberto le gusta comer una tarta de chocolate con una infusión el día antes de cada competición. Es algo que se ha convertido prácticamente en un ritual que le ayuda a relajarse y no pensar más de la cuenta.