El Intercity Sant Joan celebró por todo lo alto su ascenso a Preferente

El pasado sábado 14 de Abril el Intercity Sant Joan se convirtió en el primer ascendido a Preferente de la temporada tras derrotar por 2-0 al Racing San Miguel con un doblete de Hucha.

El ambiente festivo se respiraba en el campo de fútbol del Polideportivo de Sant Joan desde momentos previos al comienzo del encuentro. Hinchables para los niños y un gran ambiente en la grada presagiaban que se iba a vivir una gran jornada festiva. Y así fue, el primer gol de Hucha no tardó en llegar y el segundo no hizo más que confirmar la evidencia. El equipo, bajo las ordenes de José Vicente Lledó Rodríguez y bajo la dirección deportiva de Eduardo Rodríguez supera con nota su debut que no es más que el principio de un proyecto que va más allá y que promete seguir ofreciendo éxitos al municipio.

A falta de cuatro jornadas para la finalización de la liga el Intercity Sant Joan, se encuentra en la actualidad con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado (el Hodarada), el Intercity Sant Joan se proclamó el sábado campeón del Grupo VIII de Primera Regional.