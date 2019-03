El Handbol Villa Antonia Sant Joan te necesita en su encuentro en la bombonera contra el B.M Almoradi

Desde el inicio del encuentro contra el Algemesí ya se vio por qué este equipo es el único equipo que cuenta sus partidos en casa por victorias. Un Pabellón 9 de Octubre repleto de espectadores y un gran equipo plantado en la pista, no en vano fue el campeón la pasada campaña en la categoría. El Handbol Villa Antonia Sant Joan perdió un partido en el que fue a remolque desde el principio y que no supo ni pudo con el ritmo impuesto por el equipo valenciano. La falta de acierto visitante en situaciones de lanzamiento dieron alas al equipo local para dominar el marcador de principio a fin y que hizo que el marcador al término de la primera mitad fuera ya una muestra de la superioridad local (14-9).

Tras el periodo de descanso los de Mino Borja intentaron tirar de épica e intentaron imponer un ritmo más de juego pero solo fue un espejismo, que solo pudo recortar la distancia en el minuto 39:45 (16-12) a solo 4 goles. Fue entonces cuando apareció la figura del portero local Salvador Sales que brilló bajo palos desbaratando los intentos del equipo visitante. No fueron suficientes ni el trabajo defensivo ni la aportación desde la portería del cancerbero Alejandro Morón, que fue junto al acierto anotador de Pablo Martínez lo único a destacar del Handbol Villa Antonia Sant Joan. Un nuevo encuentro disputado en jornada dominical, algo que este año parece ser un horario gafe para el equipo de Mino Borja.

El Handbol Villa Antonia Sant Joan te espera ante el B.M. Almoradí

Esta semana el equipo de santjoaner recibirá en la Bombonera al B.M. Almoradí, clásico equipo de la categoría que no anda bien clasificado y a buen seguro dará batalla, además de contar con el actual máximo artillero de la Liga Nacional en el Grupo E, Ruben Ruiz, que lleva ya la friolera de 154 goles. Después de la derrota en tierras valencianas, no cabe otra que mejorar y volver a ganar en casa para no perder a grupo de cabeza y eso pasa por volver a llenar la Bombonera y hacer vibrar a la afición santjoanera.

ViscoCONFORT Maristas AlgemesÌí: (14+13): J. Flores, M. Da Silva (7), V. Tormo, J. Quiles, J. Martínez (4), V. Tortajada, S. Sales, C. Esquer (1), P. Sales (2), J. Gómez, C. Miquel (1), J. Padilla (6), I. Alvarez (1), G. Pérez (5) y V. Deco.

VILLA ANTONIA Sant Joan: (9+11): Carlos González, Jose Maho (1), Guillermo Castaño, Dani Toledo, Iván Ríos (1), Víctor Llinares (4), Jorge Fuentes, Alejandro Capilla, Josemi López, Pablo Martínez (6), Juan Carlos Sampedro (1), Alexander Klyuchnikov (2), Juan Carlos Bricio, Alejandro Cutanda (4), Alejandro Moron y Javier Giner (1).

Parciales 5m.: 2-2, 4-2, 8-5, 10-5, 13-6, 14-9, 16-10, 16-12, 19-13, 20-15, 22-16 y 27-20.

Arbitros: Sergio Estellés y Mauro A. Montero, de la Federación Valenciana de Balonmano.