Deportes amplía las escuelas deportivas dos quincenas sin coste para los alumnos

El nuevo pliego de las Escuelas Deportivas Municipales, aprobado el pasado viernes 2 de marzo por la Junta de Gobierno, modificará su calendario que en la actualidad comprende desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. De este modo, la propuesta realizada por el concejal de Deportes, Santiago Román, supondrá el comienzo de las actividades deportivas la segunda quincena de septiembre, en lugar del 1 de octubre, y su finalización será el 15 de junio, hasta ahora el 31 de mayo.

Román ha señalado que con esta medida el horario deportivo de los alumnos se acomoda mucho más a su horario escolar y por tanto, también al horario familiar. Las familias han recibido positivamente esta modificación puesto que permitirá a sus hijos seguir compatibilizando estas actividades con la escolar ya que hasta ahora <<los primeros en querer seguir haciendo deporte en el Polideportivo eran nuestros hijos y se veían obligados a tener que permanecer en casa tanto en junio, como en septiembre puesto que las Escuelas Deportivas no comenzaban hasta octubre.

Asimismo, Santiago Román informó que la ampliación de un mes más, de ocho a nueve meses, del calendario deportivo no supondrá un incremento del coste de la tasa para los padres, puesto que no vamos a modificar la ordenanza de precios de las Escuelas y será la empresa que se adjudique la nueva licitación la que asuma este gasto y no las familias de Sant Joan.