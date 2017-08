Clinic Móvil te da soluciones reales a los problemas de telefonía y dispositivos tecnológicos

Clinic Móvil es la solución a los problemas de tu teléfono o dispositivo multimedia. Desde su apertura, muchos clientes han visto satisfecho sus necesidades con creces viendo solucionado su problema de una forma rápida, eficiente, económica y, lo más importante, con garantías. Este buen hacer ha hecho que este establecimiento se haya convertido en un punto de referencia entre usuarios de toda la comarca. De hecho, el testimonio de uno de sus clientes nos indica el grado de profesionalidad y entrega del equipo de trabajo de Clinic Móvil: “ Llevé mi teléfono, de gama media-alta, porque no funcionaba el conector de carga. Aunque en Clinic Móvil me dijeron que tenían que cambiar una pieza entera y era difícil de encontrar, dejé el teléfono un viernes y me lo devolvieron un lunes por la mañana perfectamente reparado. Además tuvieron la gentileza de dejarme un teléfono de sustitución, algo que agradecí ya que por mi trabajo uso el teléfono las 24 horas del día. Ah, y el precio fue de lo más ajustado. Lo recomendaría”, nos explicó un vecino del municipio.

× Ampliar Clinic Móvil se encuentra en la calle Tomás Capelo, 7

Clinic Móvil se encuentra en la calle Tomás Capelo nº 7 de Sant Joan d’Alacant, muy próximo a la rotonda de Los Hierros. Allí ofrecen un eficiente servicio técnico que no se circunscribe a la telefonía móvil sino también se realizan reparaciones de televisiones videoconsolas, portátiles… Realizan la contratación de ADSL y Fibra así como la venta de tarjetas prepagos. En concreto son punto de venta, Digimóvil y Symio.

Además nos ofrecen interesantes ofertas en telefonía libre en todas las maracas y de la venta de accesorios exclusivos a precios muy ajustados. También realizan recargas, liberaciones y envíos de dinero entre otros servicios. Desde su puesta en marcha Clinic Móvil ha recibido una gran acogida.

Muchos han sido los vecinos que han venido a este establecimiento a solucionar los problemas de sus dispositivos tecnológicos. Si no los conoces todavía puedes visitarles, consultar con ellos cualquier duda en los teléfonos 966 20 95 90/ 662 30 85 40 o seguir sus últimas novedades en facebook