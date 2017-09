Entrevistas a la Reina y Damas de las Fiestas

Las Fiestas de Sant Joan d’Alacant cuentan con multitud de actos pensado para los más pequeños de la Casa, un gran concurso de disfraces infantiles, actividades lúdicas por las mañanas y un desfile de carrozas que hace las delicias de los niños del municipio y de la comarca en general. Pero este protagonismo infantil se verá este año especialmente reforzado ya que la figura de la máxima representantes este año recae en la niña Adriana Gomis Ayllón y sus Damas de Honor Suri Soto Soleto y Laura Ivorra Valero. No obstante, gozarán de la compañía, de dos representantes adultas que hicieron un gran papel como Reina de las Fiestas y Dama en el 2017, Ainara Alarcón y Estefany Muñoz creándose la figura de la Corte de Honor.

Adriana Gomis Ayllón, Reina Infantil 2017

Adriana Gomis Ayllón es la niña que este año no solo representará a todos los niños del municipio sino que, al no haber este año Reina adulta, también recae en ella la representación de todos los santjoaners. Este hecho, no parece preocuparle demasiado ya que la gran ilusión de esta niña por ostentar este cargo le hace querer superar cualquier reto. Estudia en el Cristo de la Paz donde le encanta dar clases de Matemáticas. Entre sus aficiones destacó el baile, el cual práctica en el grupo de Baile “La Trena”. Viene de una tradición familiar de Damas y Reinas de las Fiestas, ya que su tía Mamen y su prima Paula fueron Reina y Dama, respectivamente, de las Fiestas en honor al Cristo de la Paz. También pertenece a la Peña Els Penjats, al igual que la Reina de 2016 Ainara Alarcón.

Adriana le transmitió a sus padres su gran ilusión y estos hablaron con Olga quien les dijo que tendría que esperar hasta 2019. La sorpresa llegó cuando le comunicaron que la lista de espera había corrido y le tocaba este año. El día de la elección no tuvo prácticamente nervios porque nos confesó que le daba igual que cargo ocupar ya que para ella las tres representantes tienen la misma importancia. El acto de la Coronación le encantó y nos confesó que tampoco estaba nerviosa ya que el año anterior le llevó la corona a su prima Paula pero esta vez ella era la protagonista. El acto en el que más le apetece participar es el Pregón porque es el comienzo de la Fiesta y en el que menos será en el último castillo después de las carrozas porque significará que las fiestas han terminado. Por último nos transmitió que su mayor deseo para estas fiestas es pasarselo muy bien y disfrutar cada momento porque como les dijo Ainara, la Reina de 2016, estas Fiestas pasan muy rápido.

Laura Ivorra Valero, Dama Infantil 2017

Laura Ivorra es la mayor de las tres niñas. Tiene 10 años y estudia en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Sant Joan donde destacó que las Ciencias Naturales es su asignatura favorita. Entre sus aficiones, al igual que a Adriana le gusta el baile. Pero ella lo practica en el grupo de Baile Naracé que actuó el día de la Coronación. Laura nos dijo que siempre ha tenido ilusión por ocupar un cargo de representación en las Fiestas de Sant Joan y así se lo trasmitió a sus padres, cuando le dijeron que sí dio saltos de alegría. Laura nos explicó que una de sus mayores ilusiones era vivir el acto de la Coronación el cual le pareció precioso. Se sintió muy emocionada cuando acompañada por su padre cruzo la pasarela hacia el escenario donde Estefany le colocó la Corona. Además de la Coronación, uno de sus actos predilectos es el desfile de carrozas pero también tiene muchas ganas de participar en los pasacalles.

Por último nos dijo que este año espera que todo el mundo se lo pase muy bien, al menos tanto como se lo va a pasar ella.

Suri Soto Soleto, Dama Infantil 2017

Suri Soto es una niña de 9 años que estudia en el Colegio Cristo de la Paz en donde le gusta compartir tiempo con sus amigos. Suri nos confesó que una de sus pasiones es el dibujo por eso disfruta durante las clases de plástica. Otra de sus mayores ilusiones era vivir una experiencia única como Dama de Honor Infantil de las Fiestas del Cristo de la Paz. “Tenía mucha ilusión y gracias a que mi tía me apuntó puedo disfrutar de este cargo”. Suri es una niña valiente que no le asustan los petardos, de hecho uno de los actos que espera con más ganas es la mascletà. Aunque tienen muchas ganas de participar en todos los actos teme que le cueste un poco madrugar pero nos aseguró que va a hacer el esfuerzo.

Suri junto a Adriana, a quien ya conocía del cole, y Laura va a vivir un año muy especial para el cual desea que haga buen tiempo y sobre todo que todos los vecinos del municipio lo pasen tan bien como ellas.