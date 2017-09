La Entrada de Peñas llena de luz las calles del municipio (Todas las Peñas en Imágenes)

× 1 de 21 Ampliar Penya Pendons × 2 de 21 Ampliar Penya Els Penjats × 3 de 21 Ampliar Penya El tro × 4 de 21 Ampliar Penya Ens Bevem Fins el Gel × 5 de 21 Ampliar Penya A Tu Res t'Importa × 6 de 21 Ampliar Penya L'Escola × 7 de 21 Ampliar Penya Xiquets i Fadrins × 8 de 21 Ampliar Penya El Rebombori × 9 de 21 Ampliar Penya El Borinot × 10 de 21 Ampliar Penya La Polseguera × 11 de 21 Ampliar Penya Els Casats Aspenten × 12 de 21 Ampliar Penya La Bufa la Gamba × 13 de 21 Ampliar Fem lo que poem × 14 de 21 Ampliar Penya Ho trenquem Tot × 15 de 21 Ampliar Penya Els Marxosos × 16 de 21 Ampliar Penya El Comerç × 17 de 21 Ampliar Penya Be del Poble × 18 de 21 Ampliar Penya La Rebolica × 19 de 21 Ampliar Penya Els Flamencs × 20 de 21 Ampliar Penya Els Motivats × 21 de 21 Ampliar La Bacora i el Pardal Prev Next

Las Avenidas Jaime I y La Rambla, se iluminaron al paso de la comitiva formada por la reina de las Fiestas, Adriana Gomis Ayllón y sus Damas Laura Ivorra Valero y Suri Soto Soleto las cuales estuvieron acompañadas por su Corte de Honor formada por la señorita Ainara Aracón y Estefany Muñoz.

Las representantes de las Fiestas fueron las encargadas de dar luz a estas Fiestas en su recorrido por la arteria principal del municipio.

Tras ellas el alcalde, Jaime Albero, junto a concejales del equipo de gobierno y el pregonero José Ángel Espinos y representantes de la Junta de Peñas abrían el desfile multicolor de las 20 peñas oficiales del municipio: Ho trenquem tot, La Polseguera, Xiquets i Fadrins, El Tro, Els Motivats, Ens Bevem Fins el Gel, El Borinot, A tu res t’Importa, Els Marxosos, L’Escola, Be del Poble, El Comerç, Els Pendons, Els Penjats, Fem lo que poem, La Bufa la Gamba, El Rebombori, Els Flamencs, La Rebolica y Els Casats Aspenten. Como no, también estuvieron presentes, aunque no participaron en el desfile la peña ilegal La Bacora y El Pardal.

Actos del miércoles 13

Las peñas volverán a tener protagonismo durante los actos de esta jornada. Por la mañana recibirán la visita de la Rein de las Fiestas, Damas y Corte de honor para el XXII Concurso de Decoración de Peñas.

De 11:00 a 13:00 los juegos populares se desarrollarán en la Avenida de La Rambla y a las 13:00 tendrá lugar la Concentración previa a la mascletá en la Plaza de l’Ordana con la actuación del grupo “No name versions” y degustaciones para todo el público. A las 14:00 se disparará la mascletá a cargo de la pirotècnia Turis.

Por la tarde, tras la Santa Misa de las 19:00 dará comienzo la Ofrenda de Flores y Frutos al Santísimo Cristo de la Paz y por la noche, a las 24:00 el Correfoc que saldrá de la Plaza José Sala hasta la Plaza Maisonnave. A la 1:00 se disparará una mascletà nocturna en la Avenida de la Llibertat.