Entrevista de la Reina Mayor de las Fiestas del Cristo de La Paz 2018

Claudia tiene 21 años y está estudiando en la Universidad de Alicante el grado de Maestra de Educación Primaria con especialidad en Pedagogía Terapéutica. Su principal afición es escribir, relatos o vivencias personales, hacer teatro y el cine es una gran amante del arte. Además del arte también le encanta la Fiesta y entre todas las Fiestas del Stmo. Cristo de la Paz donde hacía tiempo que quería vivirlas de una forma especial.

-La Ramba: ¿Cómo llegaste a ocupar este cargo? -Claudia López: Llevaba tiempo deseando ser una de las representantes de las Fiestas en honor al Cristo de la Paz.

Estuve en la Penya El Tro, actualmente estoy en la Penya Els Marxosos y siempre me han llamado mucho la atención estas fiestas. También he participado en otras Fiestas como las Hoguera de Alicante, en las que fui Dama de la Hoguera Sagrada Familia.

Con todo esto, le plantee este año a mi madre que quería apuntarme a la lista de candidatas y al final, el día de la elección tuve mucha suerte.

-L.R.: ¿Qué sentiste cuando supiste en la elección que tu fuiste la elegida para ser la Reina de las Fiestas? -C.L.: En ese momento no me lo creía, me puse a llorar y eso que yo nunca lloro y sentí una responsabilidad muy grande pero con mucha ilusión porque es un orgullo para mi poder representar a mi pueblo. Además me siento muy correspondida porque cada vez que desfilamos puedo sentir el apoyo de la gente, nos aclaman y se preocupan mucho por nosotras.

-L.R.: ¿Qué te pareció el acto de la coronación? -C.L.: La coronación me pareció impresionante. Me gusto que el acto durara menos tiempo que otros años, fue mas ameno y la gente lo disfruto mucho, me encantó. El momento más especial fue cuando el alcalde me puso la corona.

-L.R.: ¿Cuál será tu acto predilecto? -C.L.: Esperaba mucho el momento de la Coronación, la cual no me defraudó en absoluto y también esperaba con entusiasmo el acto del pregón que también viviemos el pasado Viernes. Me encantó ese momento, tuvimos una gran pregonera, Rosa, que nos ofreció un discurso muy cercano. También espero con muchos nervios el acto de la Alborada el día 12 en el que anunciaremos el comienzo de las Fiestas.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -C.L.: Que todos los vecinos se lo pasen bien, que disfruten al máximo. Y yo disfrutarla también al máximo con mis compañeras