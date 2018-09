Entrevista a Alba Soler Fernández, Reina Infantil de las Fiestas del Cristo de la Paz 2018

Alba tiene 8 años y va a al colegio Rajoletes. Lo que más le gusta es ir a gimnasia y lo que menos las matemáticas.

En su tiempo libre a Alba le encanta patinar y jugar con sus amigas. Y este año va a vivir un año más especial dentro de las Fiestas en Honor al Cristo de la Paz ya que ostentará el cargo de Reina Infantil 2018.

-L.R.: ¿Cómo surgió ser Reina Infantil este año? -Alba Soler: Llamaron a mis padres para proponerles que me presentara para este cargo y en la elección tuve la gran suerte de ser elegida y me puse muy contenta. No me lo podía creer, iba a cumplir un sueño y espero estar a la altura del cargo.

-L.R.: ¿Cuál ha sido tu relación con la Fiesta? -A.S.: Soy festera desde que nací, y he participado en todos los actos de Fiestas junto a mis padres en la peña “Els Penjats”. Este año me toca vivir las fiestas de una forma diferente, representando a todo mi pueblo

-L.R.: ¿Qué opinión tienes de tus compañeras? -A.S.: Mis compañeras son muy buenas, y juntas nos lo vamos a pasar super bien. Y las mayores son geniales nos la pasamos muy bien con ellas.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -A.S.: Me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de ser Reina o Rey de las Fiestas.